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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯指又遭綠網軍說「愛愛很爽」　痛心問：民進黨接受嗎？

▲徐巧芯回應楊志良正義言論。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐巧芯29日回應楊志良的言論。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前衛生署長楊志良昨替國民黨立委候選人張斯綱助講時，向同場的立委候選人徐巧芯說「回去愛愛」。對此，徐巧芯今（29日）回應，她當場已向楊志良表達自己的立場，也知道楊在開玩笑；她昨晚情緒非常平穩，但今早發現很多民進黨側翼網軍到她臉書，對她進行一連串性羞辱，包括有人說「愛愛是很爽的事情」，讓她痛心。徐質問，當民進黨性平部說楊的行為不對時，綠網軍來她臉書惡意攻擊，民進黨可以接受嗎？

楊志良昨替張斯綱站台助講談及台灣生育議題時，直言台灣女性超過30歲就沒用了；楊不僅點名民進黨立委吳思瑤「快50歲了，不可能生了，這輩子絕子絕孫」，還轉頭問一旁的徐巧芯「生了沒？」、「（徐）快沒救了，不要在這邊講，回家去愛愛」。

對此，徐巧芯上午在國民黨記者會上回應，昨天活動不是她的造勢場，她是被邀請的助講嘉賓，所以什麼樣的人、來講什麼，事先不知道。因為她認識楊，所以知道是在開玩笑，同時她認為女性要不要生育，要尊重個人，所以立即說不要、不想生小孩，表達個人立場非常明確。

徐巧芯也說，她認識張斯綱很久，知道張不是仇女的人，事前也不知道這狀況，深夜也向她道歉，而她也接受，並希望未來能推動女性生育相關的照護政策。

接著，徐巧芯透露，原先她昨晚情緒非常平穩，然今早打開臉書，發現昨深夜到今早，有很多民進黨支持者到她的臉書，對她進行一連串性羞辱。

徐巧芯轉述，有人說「趕快回去愛愛，九百芯，再不愛不能生囉」、「他覺得愛愛是很爽的事情，當然沒有被冒犯的感覺」，還有人質疑她是否有生育問題、「支持楊志良就是支持徐巧芯，趕快生產報國，回家愛愛」、「這個玩笑蠻好笑的」、「徐巧芯配這樣的言論，剛好而已」等；剛剛記者會現場，也有民進黨支持者叫她不要在這開記者會，回家愛愛。

徐巧芯說，她看到這樣的流言蠻心痛，她不鼓勵任何人對女性生育與否指手畫腳，但民進黨性平部昨晚洋洋灑灑發臉書說楊志良行為不對同時，綠營網軍來她臉書惡意攻擊，民進黨可以接受嗎？你們的支持者在別人被無奈對待上，已表達明確意願以後，還又這樣的沒品、惡質言論來對待一個女性立委候選人，她情何以堪，甚至還講她跟家人的關係，她認為已超處社會能接受的範圍。

徐巧芯也說，民進黨支持者就可以群起、洗版式地對她性羞辱嗎？民進黨性平部有看到嗎？她當場已經向楊志良表達立場，也在媒體詢問時，清楚表達，沒有任何女性因生育與否，被指手畫腳。她要問，為何側翼網軍，可以繼續透過此事來出征、霸凌她？社會能接受嗎？

徐巧芯強調，她看了很無奈，但面對這些性羞辱、霸凌、無理而無恥的說法，她不會懼怕，會繼續往前，跟他們對抗到底。

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