辯論會將登場！柯競辦猜「這點」被猛攻　主攻執政黨財政紀律、貪腐

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選3場電視政見發表會結束，接著重頭戲辯論會將在30日登場。民眾黨候選人柯文哲在政見會時收斂砲火，柯競辦發言人陳智菡29日受訪說，政見發表會就是政見發表會、辯論會就是辯論會，與對手的互動或質疑也都環繞在政見上；至於後續策略是否轉換？陳說，會就事論事提出具體質疑，也會慎防對手攻擊人設、立場反覆的質疑。

陳智菡說，柯陣營的步驟很清楚，政見發表會就是政見發表會、辯論會就是辯論會，所以在政見發表會時用非常多時間跟大家闡述政見，每一塊都是完整處理。

「當中牽涉到互動、攻擊的部分，或對於對手的質疑，也都是環繞在政見中。」陳智菡舉例，比方說居住正義政策，無法避免一定會質詢現在執政黨賴清德副總統，到底在這麼多年來是怎麼執行居住正義的？為什麼這個步驟是如此緩慢，甚至還有護航建商的狀況。

陳智菡強調，所有政策都是包圍政見來環繞。至於後續策略是否轉向更多攻擊？她說，隨著選戰加溫以及從政見發表會轉移為辯論會，未來在攻擊部分會逐漸增加，但還是會就事論事，也就是針對過去財政紀律的問題，或是居住不正義的問題、貪腐問題，都會具體提出質疑。

至於未來進入辯論環節，有沒有預設哪些地方被攻擊？陳智菡說，政治人物都會被檢視，因此柯文哲過去執政8年來，經常被大家討論的包含人設問題，前幾天有接受到街頭有派對直播主的訪問，路上問到很多路人對於柯文哲的感覺、或願不願意支持柯，正負意見都會納入參考。

陳智菡強調，負面意見可能大家會覺得柯的人設或立場有反覆的狀況，都是對手會加重攻擊的目標這些都了然於胸，會針對這部分加強準備。