南部素食界天花板吹熄燈號　「無我茶禪」遺孀苦撐1年仍畫句點

▲無我茶禪打造獨特的東方禪風山水庭園一隅。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

被譽為高雄素食餐飲天花板的「無我茶禪」餐廳，近期驚傳吹熄燈號，消息一出令許多饕客感到惋惜。「無我茶禪」由素食餐飲界傳奇人物、被譽為草總的陳建草打造，今年初春草總因病過世後，團隊宣布在今年年底退出營運。

在素食餐飲界人稱草總的陳建草，打從娘胎就茹素，在他人生歲月中，致力於推廣素食文化，並接手經營家族事業「全省素食之家」餐飲機構。陳建草在高雄打造「無我茶禪」東方禪風無菜單蔬食料理，餐廳採預約制，營運4年來頗受好評。

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遺孀沈善美團隊接手苦撐一年後，近日發布公告聲明指出，高雄市鳥松區無我茶禪經營者陳建草（草總），畢生推廣蔬食廣結善緣，癸卯兔年初春功德圓滿，其經營團隊秉持著無私服務的精神，盡心耕耘近一年，「所有草總團隊將於2023年12月31日退出經營，終止營運」。

沈善美表示，12月24日無我茶禪終止對外營業後，至12月31日易主之前，皆無任何營業行為。這交接期間，若有任何使用「無我茶禪」原來團隊的名義做任何商業行為或更改其他營業方式，皆與草總團隊無關，12月31日後原團隊將全部撤出，「無我茶禪」經營。

最後，沈善美也於聲明中感謝所有茶禪的親朋好友貴賓們，這4年來的愛護與支持。沈善美正式對外公告後，各界得知都感到相當惋惜。

▲沈善美發布終止營運公告。（圖／記者許宥孺翻攝）