新北又爆校園衝突！2國中女談判「撂人互毆」　警帶回14人

▲新北市近日接連傳出校安問題。（示意圖／與本文無關，ETtoday資料照）

文／中央社

新北市甫發生國中生命案，2名國中女生因細故昨晚6時許各自找多名友人談判，碰面後2女起言語衝突互毆。警方帶回14人，調查後將2女交家長帶回管教，其餘12名學生請回。

新北市某高中國中部男學生25日涉持彈簧刀攻擊另一名男學生致死案後，新北市昨晚又發生校安問題。

警方今晚表示，昨天傍晚5時50分據報在板橋第一運動場前廣場有多名學生發生糾紛，請警方派員處理。員警到場後，現場有14名學生已無糾紛拉扯。

警方調查，發生打架糾紛的為2名國中女學生，2女原本彼此就認識，是同校的同學；後來其中1人轉至他校就讀。2女因一些瑣碎小事，在社群媒體互嗆。

警方指出，後來2女昨天約了友人共14人談判，過程中2女一言不合進而徒手互毆拉扯，其他同行友人並未動手。

警方表示，帶回14人後，調閱監視器影像確認事發過程，並通知雙方家長及學校教官到場，製作筆錄後通報少年警察隊，也通報校安系統。2女因無明顯傷勢，雙方也不提告，警方責令家長帶回管教。

新北市教育局晚間告訴中央社記者，有接獲校方通報，啟動調查程序，校方輔導老師會介入瞭解，釐清案發原因。調查後，將依不當行為違反校規程度，依校規處理。

新北市教育局副局長劉明超表示，校方目前除請家長共同約束管教外，並正向輔導，加強學生同儕良性互動觀念。學校將持續後續輔導，並追蹤學生身心狀況。