廢死聯盟被嗆爆！呱吉逆風喊話「這麼正義不如打給天道盟」

▲國三生遭同校學生割頸大失血，送醫不治，引發民眾激憤。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

新北市一名國三生日前遭同學持彈簧刀割頸、刺胸，經兩天搶救後，於26日晚間宣告不治，案件引爆各界怒火，不少網友也將矛頭指向廢死聯盟，群起灌爆廢死聯盟臉書，要求他們踹共。對此，前台北市議員邱威傑（呱吉）也逆風喊話了。

廢死聯盟25日在臉書發文談及國際人權日系列講座，但許多網友紛紛到底下留言，「你們家的小孩被刺死的話，還支持廢死嗎」、「國三生走了，你們還要廢死嗎」、「那位行兇的國中生要不要帶回家養」、「可以針對國三生事件發表一下你們的看法及立場嗎」。

▲網友灌爆廢死聯盟臉書。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

針對網友灌爆廢死聯盟臉書行為，呱吉今（28）日在臉書評論，「這麼有正義感的話，與其打爆廢死聯盟的電話，不如打給天道盟吧，他們才應該回答國中生怎麼會殺人的問題。」

不過，此說法也引發網友質疑，「人民跟保護者、制度者X腰不是常態嗎？又不是蔡EE只會叫人民自己去跟老闆說。」對此，呱吉則回應，廢死聯盟就是一個呼籲大家尊重生命價值的組織，也不能修法立法，就是一個民間呼籲者，希望大家不要亂殺人，而天道盟就是該國中生私下會炫耀自己有關係的黑道組織，「誰才是最直接造成國中生價值觀錯亂的元兇？」

呱吉強調，退一步講，這世界上也沒有什麼民主法治國家會判國中生死刑，所以跟廢死訴求根本沒有關係，「你還會糾結這個問題就表示邏輯判斷的能力大有問題。」