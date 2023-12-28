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社會 社會焦點 保障人權

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名國三生遭割喉亡震驚社會，不少網友又將矛頭指向廢死聯盟，要他們踹共，「貴單位什麼時候要出來保障加害人的人權？國三生可以教化喔」、「殺人償命，人家好好的一個孩子就這樣沒了，不要再跟我說廢死。」

廢死聯盟臉書最近一篇發文是在25日，內容是講國際人權日系列講座。但許多網友紛紛到底下留言，「你們家的小孩被刺死的話，還支持廢死嗎」、「國三生走了，你們還要廢死嗎」、「那位行兇的國中生要不要帶回家養」、「可以針對國三生事件發表一下你們的看法及立場嗎」。

▼網友灌爆廢死聯盟臉書。（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

（圖／翻攝廢死聯盟臉書）

被害男同學的家屬發聲，表示祂是一個正義感爆棚的人，同時也盼望社會能更重視校園安全問題，「希望我家人的死，可以換來修改《少年事件處理法》。」

檢方會同法醫相驗，確認死者身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀。而少年法庭裁定涉案「乾哥」少年收容、「乾妹」少女責付監護人。

根據《刑法》規定，未滿18歲不得處死刑或無期徒刑。律師林智群在臉書指出，這次的少年案件，新北地檢署表示要用傷害致死或殺人罪處理，其實就是在為後面的程序鋪路，少年最後的去處，不意外的話，就是少年矯治學校－－高雄明陽中學。

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