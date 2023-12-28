割喉案震驚校園！新北市府「加強青年輔導網絡」　29日召開專家會議

▲新北校園25日發生駭人割喉事件。（示意圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／新北報導

新北市政府對於25日發生令人遺憾的校園重大安全事件表示深感痛心，為強化校園安全，新北市府也表示，29日將立即召開專家學者會議，對於現行的相關規定進行檢討，如屬於地方政府可以立即調整的部份，他們立即執行；對於需要修改法令的部份，也會立即反應給中央盡速修法。

新北市議會民進黨團今28日召開記者會，指稱侯友宜對於新北國中生遭割喉死亡一事未曾聞問關心，而且市府也沒有作為。新北市府指出，相關說法完全與事實不符。

新北市府強調，包括代理市長劉和然與教育局長張明文、衛生局長陳潤秋、社會局長李美珍均於事發後趕往醫院慰問家屬，且同步指派督學、社工師及心理師駐校協助，完成個別學生及班級團體輔導，教育局與校方持續積極協助家長處理後續，並通令各級學校積極強化校園安全，確保每位學生學習安全與心理健康。

市府表示，對於各界提出的建議，非常重視且虛心以對。為防範學生攜帶校園違禁品，教育局會要求學校必須依據教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，學校可依規定進行安全檢查，如教師發現違禁物品，也會盡速通知學校並予以保管，通知家長領回或立即通知警察機關處理，以確保校園師生安全。

另，為強化校園安全，新北市府也表示，29日將立即召開專家學者會議，對於現行的相關規定進行檢討，如屬於地方政府可以立即調整的部份，他們立即執行；對於需要修改法令的部份，也會立即反應給中央盡速修法。

市府強調，對於多數民代的正向建言，市府絕對虛心以對，持續積極精進作為，全力協助師生及家屬後續的支持關懷，並和中央共同就體制法律面一起努力，但同時呼籲少數有心人士，切勿散布不實訊息消費社會重大事件，不要再於相關當事人傷口灑鹽 。

