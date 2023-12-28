傳五月天遭陸施壓　賴清德競總：惡劣手段干預民主

▲趙怡翔。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

《路透社》報導引述中國大陸官方文件指，大陸廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國大陸一部分的說法，並加入中國大陸的「統戰宣傳」、左右年輕族群投票意向。對此，民進黨總統候選人賴清德競總今（28）表示，呼籲在野陣營應該勇敢站出來共同譴責北京，守護民主自由是不分黨派的責任，中國應給予自己人民民主，而非干預台灣的民主。

針對《路透社》報導中國施壓五月天政治表態，賴清德競總發言人趙怡翔表示，中國介選行為持續變得更加鮮明，連藝人跟樂團都不放過，《路透社》最新報導中國施壓五月天做出政治表態，再度彰顯對岸已經不擇手段，全力企圖影響總統及立委選舉的投票行為。

趙怡翔舉例，包括在兩周前，美國「全國公共電台」（NRP）跟華盛頓郵報才大篇幅報導，中國利用上百個社群假帳號介入台灣選舉，無論是在抖音、臉書及YouTube上，都有明顯的介選痕跡

趙怡翔呼籲，隨著投票日的接近，中國介選的動作一定會更大。在野陣營應該勇敢站出來共同譴責北京，強烈要求對岸不再介入台灣的民主，捍衛民主的價值與精神，而不是迴避或否認中國的介選或因為統戰起舞。

趙怡翔指出，「守護台灣的民主與自由，是我們最重要的使命，也是不分黨派的共同責任，中國應該給予自己的人民民主制度，而不是透過各種惡劣手段，干預台灣的民主」。