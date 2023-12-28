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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳五月天遭陸施壓　賴清德競總：惡劣手段干預民主

▲▼ 蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-趙怡翔。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙怡翔。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

《路透社》報導引述中國大陸官方文件指，大陸廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國大陸一部分的說法，並加入中國大陸的「統戰宣傳」、左右年輕族群投票意向。對此，民進黨總統候選人賴清德競總今（28）表示，呼籲在野陣營應該勇敢站出來共同譴責北京，守護民主自由是不分黨派的責任，中國應給予自己人民民主，而非干預台灣的民主。

針對《路透社》報導中國施壓五月天政治表態，賴清德競總發言人趙怡翔表示，中國介選行為持續變得更加鮮明，連藝人跟樂團都不放過，《路透社》最新報導中國施壓五月天做出政治表態，再度彰顯對岸已經不擇手段，全力企圖影響總統及立委選舉的投票行為。

趙怡翔舉例，包括在兩周前，美國「全國公共電台」（NRP）跟華盛頓郵報才大篇幅報導，中國利用上百個社群假帳號介入台灣選舉，無論是在抖音、臉書及YouTube上，都有明顯的介選痕跡

趙怡翔呼籲，隨著投票日的接近，中國介選的動作一定會更大。在野陣營應該勇敢站出來共同譴責北京，強烈要求對岸不再介入台灣的民主，捍衛民主的價值與精神，而不是迴避或否認中國的介選或因為統戰起舞。

趙怡翔指出，「守護台灣的民主與自由，是我們最重要的使命，也是不分黨派的共同責任，中國應該給予自己的人民民主制度，而不是透過各種惡劣手段，干預台灣的民主」。

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