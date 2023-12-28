養生會館暗藏春色　南警破獲「0.3套」攝護腺保養性交易

▲台南市警二分局查獲養生會館，從事俗稱「0.3套」之性交易，魏姓男客及何姓女子依社會秩序維護法裁罰外，杜姓負責人依妨害風化罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局接獲檢舉，南華街有1處養生會館，以純指油壓按摩掩護性交易，警方於27日晚上8時許，由行政組、中正所、海安所前往調查，查獲藉由色情按摩從事俗稱「0.3套」的性交易，將47歲魏姓男客及42歲何姓女子帶回，依社會秩序維護法裁罰外，該養生館39歲杜姓負責人依妨害風化罪嫌送辦。

二分局指出，日前接獲民眾檢舉，指中西區南華街某大樓裡有養生館從事俗稱「打手槍」之性交易，經多日探訪，於27日布線埋伏，趁該店39歲杜姓負責人外出，櫃檯人員鬆懈之際，於晚上8時30分許，持搜索票立即入內查緝，42歲櫃檯何姓小姐，對警方猝不及防出現，驚慌不及反應，致無法打暗號，員警立即於該養生館暗室包廂內，當場查獲何姓女子正幫前來消費的魏姓客人性服務，對警方突來的查緝，驚慌尷尬不已。現場查扣潤滑液、帳冊、保險套、監視器及現金4800元等證物。

警方將涉案人帶回調查偵辦。何女坦承以一節50分鐘1600元之對價，正從事俗稱「攝護腺保養」之0.3套性服務，完事再由店家抽取700元媒介費用，其餘歸小姐所有。全案訊畢將杜姓負責人依妨害風化罪嫌送辦；魏男及何女2人，另依社會秩序維護法裁處。

第二分局表示，色情行業不僅妨害社會善良風俗，更影響住戶居住品質且有礙青少年身心發展，二分局持續結合社區警政再出發工作，積極勤區諮詢訪查，澈底掃除色情犯罪，淨化轄區治安環境。