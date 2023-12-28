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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳五月天遭施壓選前「挺一中」　基進批陸吃相難看：周子瑜翻版

▲相信音樂回應五月天假唱風波。（圖／翻攝自微博／相信音樂Bin-music）

▲路透社引述中國大陸官方文件指出，大陸廣電局要求五月天公開表態。（圖／翻攝自微博／相信音樂Bin-music）

記者杜冠霖／台北報導

路透社今（28日）報導引述該社看到的中國大陸官方文件指出，大陸廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國大陸一部分的說法，並加入中國大陸的「統戰宣傳」、左右年輕族群投票意向。對此，台灣基進黨表示，試圖用政治力干預藝術自由，中國這些動作不僅吃相難看，更是製造周子瑜事件翻版，無法贏得台灣民心。

台灣基進指出，中國向來以龐大人口的消費市場為籌碼，刻意籠絡招安台灣藝術創作與表演者，有台灣星光大道出身歌手葉瑋庭參加中國選秀節目，說出「我來自中國台北屏東區」，及歌手蕭敬騰不僅公開發表「落葉歸根、兩岸是一家」，還自稱代表阿美族在中國電視節目上跳族舞卻錯誤百出引起爭議。

台灣基進表示，五月天並非唯一遭到中國「以商逼政」的演藝人員，過去五月天主唱阿信也曾說出「祖籍是泉州」等語，但顯然這種程度的表態輸誠已經不夠，中國更進一步威脅五月天要直接發表支持「一個中國」的言論，足見即便自稱祖籍泉州在中國眼裡「還是台獨」，國眾兩黨所謂的和平溝通根本就不可能。

台灣基進回憶，2016年1月15日，赴南韓發展的女團TWICE台灣成員周子瑜被架在攝影機前，恐懼顫抖地拍了一支向中國道歉的影片，理由只是因為她跟其他異國團員一樣在南韓節目上介紹自己來自台灣，並拿了「中華民國國旗」。這支道歉影片非但沒有引起年輕人支持親中政黨，反而適得其反。

台灣基進直言，如今中國拿「對嘴假唱」這種爛理由整治五月天，逼他們說出台灣屬於中國，也是完全一樣的招數，只會讓台灣人更進一步看清，原來不管認同的是「中華民國」、「中華民國在台灣」、還是「只認同台灣」，對中國來說「都是台獨」。

台灣基進呼籲，中國身體力行示範三組總統候選人在中國眼裡「都是台獨」，全都欠打，侯友宜、柯文哲何不爽快一點，別再演戲騙大家說自己才能帶來和平，畢竟中國想打你的時候就會打你，說你是台獨你就是台獨，國民黨與民眾黨跪成那樣，最後還是免不了要被打，為何不從地上爬起來好好抬頭挺胸做人？

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