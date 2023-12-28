賴清德民調站回4成　綠黨團態度一致：不到最後0.1秒不知誰勝誰負

▲民進黨立院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據《美麗島電子報》28日公布第99波大選追蹤民調，結果顯示，民進黨「賴蕭配」再度突破支持度天花板站上40％，國民黨「侯康配」28.9％，民眾黨「柯盈配」17.6％暫居第三。對此民調，民進黨團28日回應，不到最後0.1秒不知誰勝誰負，現在五線齊發，正副總統、中央黨部、區域及不分區候選人，不管是空戰跟陸戰都非常努力。

根據民調結果顯示，與上一波數據相比，賴蕭配成長1.3個百分點，突破民調天花板來到40％；侯康配則略微下滑0.8個百分點至28.9％，但與第一名的賴蕭配差距拉大到11.1個百分點；柯盈配略幅上漲1個百分點至17.6％。

民進黨團幹事長劉世芳表示，立場跟態度和原本一樣，總統選舉只剩十幾天，民進黨不管是空戰跟陸戰都非常努力、一步一腳印，就像賴清德當時所說，要學習亞運選手精神，不到最後0.1秒不知誰勝誰負，現在五線齊發，正副總統、中央黨部、區域候選人、不分區候選人，都盡全力把民進黨態度跟決心提出來。

對於地方選情，民進黨立委許智傑則表示，這次選情的確緊繃，尤其南臺灣去年九合一選舉，議員及縣市長都有危機感，執政的包袱可能影響到人民的支持度，立委小雞完全不會鬆懈，會繼續用政績感動人民，有信心、要小心、繼續拼，直到贏得最後勝利。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2023年12月25至27日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。 經費來源為美麗島電子報。