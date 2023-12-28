中年男口渴昏迷倒臥客廳　竟是維他命D中毒！腎功能剩下30分

▲男子為了保骨本，吃了過量維他命D昏迷送醫，亞大醫院肝膽腸胃科醫師陳政國提醒民眾，維生素D3雖有助於骨質疏鬆，但長期過量攝取也會造成危害。（示意圖／亞大醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

一名48歲張姓中年男子誤聽友人告知「補充維他命D可以保骨本」，每天竟吞下2到3顆維他命D，沒多久就出現嗜睡、頻尿等症狀，日前更是被家人發現意識不清躺在客廳，趕緊送醫，檢查發現出現「維他命D中毒」的高血鈣症狀，腎功能僅剩下30分，緊急就醫後連忙停藥並補充大量水分，總算恢復正常數值。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師陳政國表示，患者本身因從事粗重工作，下班後都會邀同好喝兩杯，長期累積下來，出現酒精性肝硬化症狀，還因此造成骨質疏鬆、股骨頭缺血性壞死，置換人工髖關節後病情才稍稍好轉，也讓張男一直想辦法能「保骨本」。

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張男聽信友人說法，「多補充維他命D可以保骨本，甚至還能預防骨質疏鬆」，遂到藥局購買維他命保健食品，原本建議劑量為每天1錠，但他卻每天服用2到3錠，2個多月後，開始出現便秘、嗜睡、頻尿及口渴等症狀，日前更是被家人發現意識不清躺在客廳，驚覺狀況有異，趕緊送醫檢查。

陳政國指出，抽血檢查患者血液中鈣離子、副甲狀腺素以及腎功能分數都異常，一問才發現，是活性維生素D3服用過量，停用後並補充大量水分，才總算恢復意識，一週後回診，數值順利恢復正常。

陳政國提醒，維生素D3雖有助於骨質疏鬆，但長期過量攝取也會造成危害，民眾不妨透過日曬、飲食等方式攝取適量的非活性維生素D3，萬一出現高血鈣的症狀，務必儘速就醫揪出潛在病因，才能徹底根治及預防高血鈣。