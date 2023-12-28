22歲前玻利維亞小姐被關了　住處搜出AK-47還帶武器跑趴

▲坎波絲曾獲得2022年玻利維亞世界小姐、2023年玻利維亞魅力小姐的封號。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

外型亮眼的前玻利維亞世界小姐坎波絲（Alondra Mercado Campos）年僅22歲，經常透過社群媒體發布比基尼性感辣照或是身穿緊身禮服的照片，露出姣好豐滿的身材。但如今她卻被警方依涉嫌非法武器交易的罪名逮捕，家中被搜出大量槍械彈藥，包括AK-47突擊步槍。案件正在調查中。

綜合每日郵報、紐約郵報等報導，玻利維亞打擊販毒特種部隊大約在1個月之前，鎖定坎波絲與她男友瓦斯克茲（Andrés Vásquez）住處發動突擊搜查，在兩人的住處找到AK-47突擊步槍等大量槍械。不只如此，檢方還從坎波絲的其中一支手機找到影片，發現她與男友瓦斯克茲（Andrés Vásquez）帶著當局沒收的武器出現在好幾個派對上。

▲坎波絲因涉嫌進行非法武器交易被關押在一所女子監獄，同時她也正在接受毒品檢測 。（圖／翻攝自臉書）

坎波絲因涉嫌進行非法武器交易被關押在一所女子監獄，同時她也正在接受毒品檢測，確認她是否也涉及參與因販毒逃亡的男友毒品案。瓦斯克茲因販毒被通緝逃亡。

其實坎波絲在Instagram上擁有4萬多名粉絲，曾獲得2022年玻利維亞世界小姐、2023年玻利維亞魅力小姐的封號，經常發布性感的比基尼照片和閃亮奪目的禮服照片。但如今隨著相關消息曝光，坎波絲在社群媒體上的奢華生活與她現在被關押殘酷現實形成強烈對比。