美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

▲美國國務院退休外交官因刑事指控被捕,據傳原因是他為古巴政府工作。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

曾任美國駐玻利維亞大使的73歲前美國外交官羅查(Manuel Rocha)1日因刑事指控在佛州邁阿密被逮捕,預計4日出庭時將公布更多細節。不過2名知情人士已向美聯社透露,羅查被指控祕密擔任古巴共產黨政府的代理人,為古巴從事間諜工作。

根據美聯社報導,其中一名知情人士表示,美國司法部指控羅查為促進古巴政府的利益而工作。根據美國聯邦法律規定,在美國為外國政府或實體進行政治遊說的人必須向司法部登記。近年美國司法部加強對非法擔任外國說客的刑事執法力度。

報導稱,司法部拒絕發表評論,目前尚不清楚羅查是否有聘請律師,羅查的妻子卡爾拉(Karla Wittkop Rocha)接到美聯社採訪電話時表示「我不需要與你交談」,隨後便掛斷。

