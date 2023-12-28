每日紀錄三件美好小事！　蘋果「日誌」功能找回心靈健康

▲哇賽心理學的創辦人蔡宇哲分享蘋果日誌功能。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

現在許多人工作壓力大，在快節奏的生活中，許多人就忽視了「心靈健康」，要如何提升日常生活中的幸福度呢？哇賽心理學的創辦人蔡宇哲也分享，其實可以利用iPhone中的「日誌」新功能，讓日常生活中的美好小事被記錄，練習發覺日常的美好，就能盡量保持「正能量」。

蔡宇哲也分享，由於過去人類的天性原因，要避免災害危及生存，因此人類會傾向記得損失或是負面的情況，但現在社會重要的已經不是生存，而是生活中的快樂，所以目前許多心理學家都在致力於要讓人類可以「發現快樂」。

由於人類有神經可塑性，也就是說需要發現生活中的能量，就能降低負能量的衝擊力，心理學家因此提出「三件好事」作法，只要每一天記錄三件當天發生的單純美好的小事情，可以有效提升人們的幸福感。研究也發現，只要願意連續做兩周，平常的幸福感就會提高，發現半年後仍然有效，透過持續記錄，去提高敏銳度，提醒自己生活中或有單純美好的小事。

蔡宇哲也分享，蘋果推出的新功能「日誌」其實是三件好事的進階版，只要用戶去各個地方，都會跳出來提醒，用戶可以記錄在這個地方發生的小事。就算手機沒有足跡留下來，日誌功能也會提醒用戶記錄生活，例如可以記錄「最近學到的有趣的事情」等。

有一段時間的練習後，就會更好的知道生活中發生的正面的小事，而在隱私部分，日誌中的內容只會停留在手機，不會上傳雲端，保護用戶隱私的同時也提升心理的幸福感。

除了日誌之外，蘋果近期也聚焦在用戶心靈健康的層面，蔡宇哲表示，人類產生的負能量通常都在過去發生的事情、對未來的焦慮感等，因此降低負能量的關鍵，就是要回到現在，讓注意力回到當下。

他也分享 Apple Watch 的正念功能，可以透過專注呼吸，就容易把注意力拉回到當下，可以很快地降低負能力衝擊。他認為回到當下雖然簡單，但做起來卻不容易，單跟著小小的訊息吸氣、吐氣，注意力就很容易回到自己身上。

不過由於心理狀況每個人都不同，蔡宇哲也表示，所謂的功能一定是符合絕大多數人使用，不過有時候也會有用戶過多的聚焦在這些功能上，例如記錄小事成為壓力、穿戴裝置紀錄睡眠反而更加失眠等等，通常這些族群會需要更了解自己需要調整的內容。