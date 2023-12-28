　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

每日紀錄三件美好小事！　蘋果「日誌」功能找回心靈健康

▲哇賽心理學的創辦人蔡宇哲分享蘋果日誌功能。（圖／記者陳俐穎攝）

▲哇賽心理學的創辦人蔡宇哲分享蘋果日誌功能。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

現在許多人工作壓力大，在快節奏的生活中，許多人就忽視了「心靈健康」，要如何提升日常生活中的幸福度呢？哇賽心理學的創辦人蔡宇哲也分享，其實可以利用iPhone中的「日誌」新功能，讓日常生活中的美好小事被記錄，練習發覺日常的美好，就能盡量保持「正能量」。

蔡宇哲也分享，由於過去人類的天性原因，要避免災害危及生存，因此人類會傾向記得損失或是負面的情況，但現在社會重要的已經不是生存，而是生活中的快樂，所以目前許多心理學家都在致力於要讓人類可以「發現快樂」。

由於人類有神經可塑性，也就是說需要發現生活中的能量，就能降低負能量的衝擊力，心理學家因此提出「三件好事」作法，只要每一天記錄三件當天發生的單純美好的小事情，可以有效提升人們的幸福感。研究也發現，只要願意連續做兩周，平常的幸福感就會提高，發現半年後仍然有效，透過持續記錄，去提高敏銳度，提醒自己生活中或有單純美好的小事。

蔡宇哲也分享，蘋果推出的新功能「日誌」其實是三件好事的進階版，只要用戶去各個地方，都會跳出來提醒，用戶可以記錄在這個地方發生的小事。就算手機沒有足跡留下來，日誌功能也會提醒用戶記錄生活，例如可以記錄「最近學到的有趣的事情」等。

有一段時間的練習後，就會更好的知道生活中發生的正面的小事，而在隱私部分，日誌中的內容只會停留在手機，不會上傳雲端，保護用戶隱私的同時也提升心理的幸福感。

除了日誌之外，蘋果近期也聚焦在用戶心靈健康的層面，蔡宇哲表示，人類產生的負能量通常都在過去發生的事情、對未來的焦慮感等，因此降低負能量的關鍵，就是要回到現在，讓注意力回到當下。

他也分享 Apple Watch 的正念功能，可以透過專注呼吸，就容易把注意力拉回到當下，可以很快地降低負能力衝擊。他認為回到當下雖然簡單，但做起來卻不容易，單跟著小小的訊息吸氣、吐氣，注意力就很容易回到自己身上。

不過由於心理狀況每個人都不同，蔡宇哲也表示，所謂的功能一定是符合絕大多數人使用，不過有時候也會有用戶過多的聚焦在這些功能上，例如記錄小事成為壓力、穿戴裝置紀錄睡眠反而更加失眠等等，通常這些族群會需要更了解自己需要調整的內容。

ET快訊
看割頸案淚崩！兒子被打2個月「還跟霸凌者同班」　伊萊媽心碎
19歲女器捐遺愛人間！　母聽「有聲心跳卡」淚崩：女兒還在
快訊／敬告大陸不得施壓五月天　趙少康：創作自由無關兩岸主權之
李善均靈堂遭多位YTR硬闖！　經紀公司悲痛發聲
快訊／新北地院出手「重砲PTT肉搜少年照」　司法院急出聲
快訊／勒索李善均！　28歲女「抱娃出庭」現身了
大專註冊率出爐！　「19校快溺水」低於6成
補習班老闆偷吃女班主任！　兒看職棒轉播驚見「爸帶小三」特寫

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

每日紀錄三件美好小事！　蘋果「日誌」功能找回心靈健康

應戰跨年夜！三大電信各大熱點「加強布建基站」

開車不怕訊息漏接！　Google測試「AI訊息摘要功能」

蘋果兩款Apple Watch又能賣了！　上訴法院：禁售令暫緩實施

日本擬立法　限制蘋果、Google壟斷行動通訊市場

台灣人最愛手機在這裡！五大品牌熱銷排行榜出爐

Apple Watch美國禁令正式生效　蘋果上訴盼「暫時解除」

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

每日紀錄三件美好小事！　蘋果「日誌」功能找回心靈健康

應戰跨年夜！三大電信各大熱點「加強布建基站」

開車不怕訊息漏接！　Google測試「AI訊息摘要功能」

蘋果兩款Apple Watch又能賣了！　上訴法院：禁售令暫緩實施

日本擬立法　限制蘋果、Google壟斷行動通訊市場

台灣人最愛手機在這裡！五大品牌熱銷排行榜出爐

Apple Watch美國禁令正式生效　蘋果上訴盼「暫時解除」

南方澳跨海大橋女子墜海獲救　驚嚇過度無法言語

陸境內首次！8歲東北豹遭東北虎雪地「獵殺」　身上多處被啃食

新冠、流感疫情升！北市12區院外門診「加開周六上午免費疫苗專診」

新竹29歲勇消殉職　王婉諭：「消防改革」絕不能淪為選舉口號

隋棠哀悼已故國中生「太殘忍了」！　父母網友：連上課都要擔心害怕

22歲前玻利維亞小姐被關了　住處搜出AK-47還帶武器跑趴

竹聯龍堂橫行士林夜市！暴力討債+鬥毆...超規律公約意外曝光

彈錯就糟糕！馬尾妹認真練琴...前方一尊「毛毛家教」嚴肅臉死盯

陳偉殷、張育成夢幻聯手　華航公益棒球讓學童追尋棒球夢

4步驟手技每天都能做！放鬆舒壓雙眼才不會老得快

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

3C家電熱門新聞

蘋果兩款Apple Watch又能賣了！　上訴法院：禁售令暫緩實施

開車不怕訊息漏接！　Google測試「AI訊息摘要功能」

台灣人最愛手機在這裡！五大品牌熱銷排行榜出爐

應戰跨年夜！三大電信各大熱點「加強布建基站」

每日紀錄三件美好小事！　蘋果「日誌」功能找回心靈健康

迎接新年！盤點2024年蘋果「令人期待」5款新品

Apple Watch美國禁令正式生效　蘋果上訴盼「暫時解除」

果粉激推「iPhone 15搭中華電信」大讚史詩級組合

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iOS 17.2.1 電量表現實測出爐！　僅一機型續航增加

日本擬立法　限制蘋果、Google壟斷行動通訊市場

輕薄到不敢相信！LG gram全系列魅力現身簡單生活節

實測／AirPods Pro 2開箱動手玩

鐵三角高階真無線耳機ATH-TWX7亮相

更多熱門

相關新聞

iPhone充電線融化燙手　他被揪1事做錯

iPhone充電線融化燙手　他被揪1事做錯

外國一名網友在網路論壇Reddit發文求助，他的iPhone 15 Pro Max充電一整晚後異常發燙，以至於充電線金屬頭卡在USB-C接口內、塑膠絕緣層融化、甚至燙傷自己的手指。許多人紛紛指出，這根本不是手機的問題，而是原PO使用了品質低劣的充電線導致。

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

台灣人最愛手機在這裡！五大品牌熱銷排行榜出爐

台灣人最愛手機在這裡！五大品牌熱銷排行榜出爐

果粉激推「iPhone 15搭中華電信」大讚史詩級組合

果粉激推「iPhone 15搭中華電信」大讚史詩級組合

美YTR評比2023智慧型手機！「這品牌」奪冠

美YTR評比2023智慧型手機！「這品牌」奪冠

關鍵字：

iPhone 15日誌

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面