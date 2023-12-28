快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

▲台北市議員王欣儀臉書發文透露自己罹癌。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀 台北市議員）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市國民黨議員王欣儀稍早發文表示，她過去一直覺得自己很健康，但萬萬沒想到，自己有一天也成了癌友，她今（28）日已經住院檢查，明天就要手術開刀，雖然她很信任醫師專業，但仍怕萬一，「如果有萬一，我要先跟大家說聲：我愛你們！」

王欣儀透過臉書粉專「王欣儀 台北市議員」發文透露，她這陣子一直強顏歡笑、把一個祕密藏在心裡，「就是我罹癌了」，她今天已經住院檢查，明天就要手術開刀。她過去一直覺得自己很健康，也參加支持癌友的活動、記者會，但怎麼也沒想到，自己有一天也成了癌症患者，成了癌友的一份子。

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王欣儀提到，她到醫院後，醫師詢問她「有人陪你來嗎？」而她愣了一下就回「沒有耶！」接著她看看其他候診的人，發現多數人都有人陪伴，頓時覺得「單身只能靠自己的我，好像有點孤單？」

▲王欣儀為了不耽誤民代及輔選的職責，之前一直不敢提生病的事。（資料照／記者黃克翔攝）

身為台北市議會國民黨團書記長、羅智強競選大安區立委的競選總幹事，王欣儀坦言，為了怕大家擔心，也為了不耽誤民代及輔選職責，所以先前一直不敢告知，就連手術時間也特別安排在議會休會後、跨年的假期間。

王欣儀最後說，明天就要開刀了，她雖然很信任醫師專業，但不怕一萬、就怕萬一，「如果有萬一，我要先跟大家說聲：我愛你們！謝謝大家對我一路的相挺疼愛支持！至死不會或忘感念」。

王欣儀臉書全文如下：

這段期間，一直強顏歡笑，心中藏著一個秘密⋯

今天要告訴大家有點小震驚的消息，

就是 #我罹癌了！

今天住院檢查，明天要手術開刀。

平日自我感覺良好，覺得自己很健康，也常參加支持癌友的活動、記者會，

卻萬萬沒有想到，自己有一天竟然也成了癌症患者，成了癌友的一份子！

拿健檢報告給醫生看，馬上就安排穿刺切片檢驗時，醫生問我：「有人陪妳來嗎？」

我愣了一下，回說沒有耶！

出了診間，觀察了一下候診的人，發現好像大多數的人都是有人陪伴的，

頓時突然覺得，單身只能靠自己的我，好像有點孤單？

身為台北市議會國民黨團書記長、羅智強競選大安區立委的競選總幹事，

因之前要忙著幫蔣萬安市府的總預算案能夠付委審查，議會加緊趕工審查預算、把關市民納稅錢；

還要忙著幫侯友宜 羅智強聯合競選總部成立造勢動員、站台助選等，

以及平時就忙不完的各項選區建設福利爭取、選民服務案件、各式地方活動、各種行程邀約、主持節目⋯，

因此連手術時間，我也安排在議會休會後，跨年的假期間。

為了怕大家擔心，為了不耽誤民代及輔選的職責，我一直不敢告知。

然而明天就要開刀了，雖然我很信任醫生的專業，不過不怕一萬 就怕萬一，

心情還是難免緊張，還是祈願手術能順利成功！

如果有萬一，

我要先跟大家說聲：我愛你們！

謝謝大家對我一路的相挺疼愛支持！至死不會或忘感念！❤

#俠女仁欣王欣儀關心您