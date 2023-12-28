　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

▲▼國民黨台北市議員王欣儀臉書發文證實罹癌（圖／王欣儀臉書）

▲台北市議員王欣儀臉書發文透露自己罹癌。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀 台北市議員）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市國民黨議員王欣儀稍早發文表示，她過去一直覺得自己很健康，但萬萬沒想到，自己有一天也成了癌友，她今（28）日已經住院檢查，明天就要手術開刀，雖然她很信任醫師專業，但仍怕萬一，「如果有萬一，我要先跟大家說聲：我愛你們！」

王欣儀透過臉書粉專「王欣儀 台北市議員」發文透露，她這陣子一直強顏歡笑、把一個祕密藏在心裡，「就是我罹癌了」，她今天已經住院檢查，明天就要手術開刀。她過去一直覺得自己很健康，也參加支持癌友的活動、記者會，但怎麼也沒想到，自己有一天也成了癌症患者，成了癌友的一份子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王欣儀提到，她到醫院後，醫師詢問她「有人陪你來嗎？」而她愣了一下就回「沒有耶！」接著她看看其他候診的人，發現多數人都有人陪伴，頓時覺得「單身只能靠自己的我，好像有點孤單？」

▲▼ 蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲王欣儀為了不耽誤民代及輔選的職責，之前一直不敢提生病的事。（資料照／記者黃克翔攝）

身為台北市議會國民黨團書記長、羅智強競選大安區立委的競選總幹事，王欣儀坦言，為了怕大家擔心，也為了不耽誤民代及輔選職責，所以先前一直不敢告知，就連手術時間也特別安排在議會休會後、跨年的假期間。

王欣儀最後說，明天就要開刀了，她雖然很信任醫師專業，但不怕一萬、就怕萬一，「如果有萬一，我要先跟大家說聲：我愛你們！謝謝大家對我一路的相挺疼愛支持！至死不會或忘感念」。

王欣儀臉書全文如下：

這段期間，一直強顏歡笑，心中藏著一個秘密⋯
今天要告訴大家有點小震驚的消息，
就是 #我罹癌了！
今天住院檢查，明天要手術開刀。
平日自我感覺良好，覺得自己很健康，也常參加支持癌友的活動、記者會，
卻萬萬沒有想到，自己有一天竟然也成了癌症患者，成了癌友的一份子！
拿健檢報告給醫生看，馬上就安排穿刺切片檢驗時，醫生問我：「有人陪妳來嗎？」
我愣了一下，回說沒有耶！
出了診間，觀察了一下候診的人，發現好像大多數的人都是有人陪伴的，
頓時突然覺得，單身只能靠自己的我，好像有點孤單？
身為台北市議會國民黨團書記長、羅智強競選大安區立委的競選總幹事，
因之前要忙著幫蔣萬安市府的總預算案能夠付委審查，議會加緊趕工審查預算、把關市民納稅錢；
還要忙著幫侯友宜 羅智強聯合競選總部成立造勢動員、站台助選等，
以及平時就忙不完的各項選區建設福利爭取、選民服務案件、各式地方活動、各種行程邀約、主持節目⋯，
因此連手術時間，我也安排在議會休會後，跨年的假期間。
為了怕大家擔心，為了不耽誤民代及輔選的職責，我一直不敢告知。
然而明天就要開刀了，雖然我很信任醫生的專業，不過不怕一萬 就怕萬一，
心情還是難免緊張，還是祈願手術能順利成功！
如果有萬一，
我要先跟大家說聲：我愛你們！
謝謝大家對我一路的相挺疼愛支持！至死不會或忘感念！❤
#俠女仁欣王欣儀關心您

ET快訊
斷指主人找到了！　她以為只是指甲脫落
29歲分隊長殉職！　肺部、呼吸道發現「大量煙粒子」
李善均慘遭逼死！　南韓警方犯下「兩大致命錯誤」
快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位！　何博文回應了
快訊／台鋼雄鷹宣布簽下郭永維！　月薪22萬
獨／台南60年「圓環頂菜粽」宣布　元旦起暫停營業
快訊／29歲分隊長救4人殉職！　父癱坐醫院嚎啕大哭
快訊／保羅沃克25歲愛女宣布離婚　2年前馮迪索才陪走紅毯
新北國三生遭刺亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

替乾妹出頭割頸捅人　回歸社會「黑道大哥會重用」！網：當打手

寒假「逸」起玩　和逸飯店台南館幫您省荷包！

大媽硬搶「別人推車內商品」　嗆：你別那麼貪心，我孫子愛喝！

國小師向國三生致敬：真正勇者　放任高風險學生猶如「狼跟羊圈養」

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

環球科大等4校「可用資金負數」　明志科大可用超過80億元

快訊／何博文遭淡江撤銷碩士學位！校方證實：認定論文抄襲

人本首談「割頸案」：搜書包無法解決校園衝突　籲建構完整輔導系統

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

替乾妹出頭割頸捅人　回歸社會「黑道大哥會重用」！網：當打手

寒假「逸」起玩　和逸飯店台南館幫您省荷包！

大媽硬搶「別人推車內商品」　嗆：你別那麼貪心，我孫子愛喝！

國小師向國三生致敬：真正勇者　放任高風險學生猶如「狼跟羊圈養」

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

環球科大等4校「可用資金負數」　明志科大可用超過80億元

快訊／何博文遭淡江撤銷碩士學位！校方證實：認定論文抄襲

人本首談「割頸案」：搜書包無法解決校園衝突　籲建構完整輔導系統

台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

勇消殉職...4獲救移工全落跑　警證實：假裝「買水喝」搞消失

坐牢時懷疑妻子偷吃　吸毒男木關刀、法器殺妻判無期

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

王念好冬盟有心得「日本投手比較好」　明年目標開季一軍　

熱水器放陽台要小心！專家曝做錯這2件事：恐一氧化碳中毒

台東女騎士自摔斷指！看新聞才知道「是我的」：以為只是指甲脫落

甲辰年點燈祈平安　西螺福興宮預留電話接到手軟

柯文哲稱「邦交國歸零沒差」　綠酸：蹭蔡英文路線又愛裝會講五四三

拔樁？趙少康參訪義美高志明親接待　曝兩人為「50年老友」

生活熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐

陸女揭台男5大真相！中國網友搖頭：不如單著

今全台有雨！　跨年探11℃

健康幼稚園火燒車23死！郭正亮：侯友宜偕妻崩潰認屍

北區50嵐公告「1／10起調漲5～10元」！

2024最強運「5生肖」出爐！

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

今罕見「全台冬雨」　最新連假天氣曝

更多熱門

相關新聞

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

2024總統大選打得火熱，民眾黨副總統參選人吳欣盈近日陷入雙重國籍爭議，網路上就出現民進黨副總統參選人蕭美琴也具有雙重國籍的聲音，不過，事實查核中心2日已證實為錯誤訊息。但國民黨台北市議員王欣儀在臉書提出疑問，蕭美琴到2002年才申請中華民國身分證，但期間就讀過台灣學校才去美國，照理應該「曾有」中華民國國籍，而根據《總統副總統選舉罷免法》規定，「回復國籍」ㄧ樣不得參選。

大巨蛋上萬人測試賽在即　王欣儀踢爆：逃生通道還沒驗收

大巨蛋上萬人測試賽在即　王欣儀踢爆：逃生通道還沒驗收

太陽能光電板回收不透明？　她喊話中央：應開放地方查核權限

太陽能光電板回收不透明？　她喊話中央：應開放地方查核權限

樹遭斷頭　她批市府包商成樹木殺手

樹遭斷頭　她批市府包商成樹木殺手

教育部推「3+1方案」惹議　她轟：青年大好前程被抗中保台犧牲

教育部推「3+1方案」惹議　她轟：青年大好前程被抗中保台犧牲

關鍵字：

王欣儀國民黨議員

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面