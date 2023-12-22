亞運銀牌得主賴主恩　嘉藥分享拳擊之路

▲杭州亞運拳擊銀牌得主賴主恩，與教練羅尚策在21日下午來到嘉南藥理大學，與學生進行一場近距離分享座談會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有「排灣族戰士」稱號的杭州亞運拳擊銀牌得主賴主恩，與教練羅尚策在21日下午來到嘉南藥理大學，與學生進行一場近距離分享座談會，這場分享會是賴主恩與教練，最後倒數幾場公開活動，之後他們也將全心備戰奧運，分享會以訪談方式進行，學生與賴主恩近距離接觸，挑戰拳擊手特有的速度感及過人即時反應。

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分享會以「創新運動科技與亞運拳擊之路」為題，帶領嘉藥師生一窺拳擊背後奮鬥的艱辛過程，賴主恩提到，當初選擇投入運動是為了改善家庭環境，奶奶是他參與田徑的啟蒙者，當他轉戰拳擊時，奶奶一度不捨怕他在拳擊場上受傷而投反對票，但看著主恩的堅持與努力，下定決心來當主恩最強大的後盾，賴主恩勉勵在場同學從最簡單的事情開始一件一件做好，人生最好的貴人就是努力向上的自己，只要願意努力，世界會帶給你驚喜。

教練羅尚策則以過來人經驗分享，他認為要站上國際舞台最重要的除了堅強的實力外，語言也是重要的一個工具，他與主恩多數時間在國外移地訓練或比賽，對面的是國外選手與教練語言更顯重要，他也提到每一位國家代表隊的教練都是他的心靈導師，看著他們的成功、吃過的酸甜苦辣，都是他學習的榜樣，他也勉勵主恩要更謙虛、更認真面對未來的挑戰，雖然未來困難重重，但是玩體育就不怕輸，巴黎奧運要寫下中華拳擊隊的新篇章。

通識中心主任洪瑞祥表示，很榮幸本次專題講座邀請亞運拳擊國手「賴主恩」，講述其專業的運動訓練結合新穎的創新運動科技，加上本身積極正面的態度，獲得極佳的成果。藉此；提供給予同學滿滿的正能量，學習應有正確的態度，一定可以讓同學滿載而歸。