中國表態支持網遊淡化衝擊　救火措施難掃業界陰影

▲大陸近年加強對網路遊戲的管控。（圖／CFP）



文／中央社上海28日電

中國宣布將制定「網路遊戲管理辦法」加強監管網遊，引發業界動盪。雖然在官方接連表態支持網遊的情形下，股價反彈，然而分析指出「救火措施」無法掃除對遊戲行業帶來的陰影。

中國國家新聞出版署22日中午公布「網路遊戲管理辦法」草案，向社會公開徵求意見，引發遊戲股集體崩盤。

在遊戲業劇烈震盪後，中國國家新聞出版署23日發文回應，表示將在「繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上，進一步修改完善」；並在25日發布新批准的105款國產遊戲版號，數量創單次發布新高。加上8家上市遊戲公司25日宣布至少回購或增持自家股份人民幣5.3億元（約新台幣23.1億元）以上，網遊股26、27日都大幅反彈。

中國財經領域自由撰稿人劉遠舉25日在英國金融時報中文網撰文，認為國家新聞出版署不會故意與中央經濟工作會議精神衝突。按照流程來看，監管新規意見稿最初制訂的時間起點，比中央經濟工作會議要早得多，這就造成步調上的不一致。

紐約時報報導指出，過去幾天發生的事顯示了影響中國決策的「推拉力量」，中國最需要穩定經濟，但政府嚴格控制企業經營方式的做法繼續給股市帶來不確定性。

這項管理辦法草案對玩家能在遊戲中的花費設置上限，諸如升級角色能力的費用、購買虛擬武器或角色道具的費用。管理辦法還將禁止遊戲公司設置誘導性獎勵吸引玩家遊玩。然而，草案沒有明確規定消費上限。

報導引述香港大學商學院助理教授雷驍指出，「管理辦法草案會不可避免地導致目前（企業）做法的改變和潛在的短期收入損失」。

第一財經報導則引述投融資領域諮詢公司上海灼識諮詢執行董事姜驍瀟分析，不同於以往監管措施，針對防未成年沉迷情況，這次新規對於遊戲整體的營運和儲值都提出了監管和限制要求，「這對於遊戲廠商來說，已經觸及了核心收入的部分，包括玩家人數以及儲值金流都將會受到影響」。

紐時報導另引述日本野村證券在26日發布的分析指出，這些管理辦法可能「在相當程度上削弱」中國遊戲公司的獲利能力。而即便中國政府自22日以來就推出「滅火措施」緩解投資者的擔憂，但並不會消除對中國電玩遊戲行業帶來的陰影。

除了新的管理規範可能造成的影響外，中國遊戲業至今仍在受到2019年推出的限制性政策影響，當時是為了解決未成年人網路遊戲上癮問題，連帶使遊戲產業受到打擊。