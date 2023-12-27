　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官方表態「支持網路遊戲」　網易領軍遊戲股上漲

▲網遊，網路遊戲。（圖／CFP）

▲大陸遊戲業信心回升。（資料圖／CFP）

文／中央社

中國國家新聞出版署22日宣布將制定「網路遊戲管理辦法」加強監管網遊，引發遊戲股大跌後，官方接連表態支持肯定網遊，遊戲股今天在陸港股市反彈，網易收盤大漲近12%。

中國國家新聞出版署22日中午公布「網路遊戲管理辦法」草案，向社會公開徵求意見，隨即引發遊戲股集體崩盤。龍頭騰訊重挫12.34%，市值蒸發了港幣3670.5億元（下同，約新台幣1.46兆元）；網易大跌24.59%，市值也蒸發1375億元。

正值股市低迷之際，中國國家新聞出版署隔天隨即發文回應，宣稱徵求意見稿立足於「保障和促進網路遊戲行業繁榮健康發展」，對解決網遊經營單位准入等問題設立了「保障與獎勵」專章，提出一系列鼓勵措施。

中國國家新聞出版署相關負責人並稱，對於各方提出的關切和意見，將「認真研究」，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上「進一步修改完善」。

中國國家新聞出版署25日發布新批准的105款國產遊戲版號，數量創單次發布新高。中國音數協遊戲工委和新華社發文稱，此舉有力展示了主管部門「積極支持網路遊戲發展」的鮮明態度。

官媒人民網昨天發文稱，最近3年來，遊戲版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場回升明顯。25日發布的新批准國產遊戲版號，也是繼22日新批准進口網路遊戲版號後，國家新聞出版署的又一力舉，中國音數協遊戲工委和廣大遊戲企業「深受鼓舞」。

人民網還讚揚中國遊戲越來越成為中國優秀傳統文化的「新容器」，在推動中國優秀傳統文化「走出去」方面扮演著重要角色。

中國官方接連表態支持肯定網路遊戲後，遊戲股今天出現反彈行情。

綜合第一財經、新浪財經報導，在中國大陸A股，中科雲網、大晟文化開盤沒多久即漲停鎖死，多支遊戲股跟漲。

在香港港市，指標股網易開盤即大漲逾12%，帶領遊戲股上攻。網易下午收盤報136.5元，上漲11.89%；騰訊也上漲4%，報285元。

除了官方表態支持，網易近日傳出可望與美國遊戲巨頭暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）復合，重新取得暴雪的中國市場代理權。

ET快訊
李善均生前最後2個月時間軸整理！　遭控染毒「4度檢測全陰性」
冒領統一發票獎金　對獎APP明年起停用一年
賴皮沒誠信！萬里宅 VS. 凱旋苑　侯3關鍵「合法繼承」站穩
快訊／國三生招魂　校園暫停開放、高中生照常晚自習
快訊／國三男遺體到學校了！放置案發教室招魂
李善均輕生！南韓「以死明志」民族性剛烈　盧武鉉身亡引震撼
李善均遺照曝光！靈堂佈置公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子吃貝果咬到「螺絲」！牙齒缺一角　賣方：賠4393元求刪文

陸官方表態「支持網路遊戲」　網易領軍遊戲股上漲

28件台灣珍貴文物抵福建泉州　由閩台緣博物館收入

2名小姨子遭性侵虐殺亡！姐夫被當凶手　「服刑21年後」獲判無罪

跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」　拉攏消費者

北京低於0°C低溫破300小時　供熱負荷創新高「33尖峰鍋爐開啟」

遼寧艦研製總指揮遭判刑13年　退休1年被查！違規打高爾夫上百次

妻掏空家產買古物…2千萬串珠「竟不值200」　結局神反轉：發財了

陸麥當勞調漲3%登熱搜　「窮鬼套餐」維持60元網嘆息

陸央行媒體：商業銀行存款利率下調週期將持續

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

狐狸犬亂叫被戴「鴨嘴套」　牠無奈坐等聽媽訓話XD

女子吃貝果咬到「螺絲」！牙齒缺一角　賣方：賠4393元求刪文

陸官方表態「支持網路遊戲」　網易領軍遊戲股上漲

28件台灣珍貴文物抵福建泉州　由閩台緣博物館收入

2名小姨子遭性侵虐殺亡！姐夫被當凶手　「服刑21年後」獲判無罪

跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」　拉攏消費者

北京低於0°C低溫破300小時　供熱負荷創新高「33尖峰鍋爐開啟」

遼寧艦研製總指揮遭判刑13年　退休1年被查！違規打高爾夫上百次

妻掏空家產買古物…2千萬串珠「竟不值200」　結局神反轉：發財了

陸麥當勞調漲3%登熱搜　「窮鬼套餐」維持60元網嘆息

陸央行媒體：商業銀行存款利率下調週期將持續

知名動畫《你的名字》取景地　日本高山西高校三度來台參加管樂節

林襄率師妹現身澳門吸人潮！　狂粉追星5年「帶舊照圓夢」不願缺席

國三生身中10刀亡　王婉諭：台灣不能繼續在悲劇中才嘗試改變

香蕉動物園拍照「獨自被猴群包圍」　搞笑場面曝光：原來真的喜歡

力挺王婉諭續留國會　「法客電台」主持人讚：她非常溫柔但又堅定

2024最強運「5生肖」出爐！桃花爆棚、名利雙收發大財

聖誕造勢！張智倫化身聖誕老人「派大禮」　吳崢出動毛小孩搶選票

玩家發文Steam點數68999怎麼湊整數　官方貼心舉動救了數字強迫症

黃偉哲授旗予47處二手輔具資源站　增設輔具評估及聽力篩檢專車

摩斯推「跨年單人餐」！咖啡46杯2024元　元旦加碼優惠一次看

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

大陸熱門新聞

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

中國棋王疑肛珠作弊！本人喊冤：實在憋不住

國二生學校墜亡遺體全身傷　家屬懷疑遭霸凌

陸女神似楊冪！　男守地鐵站「想每天看她一眼」

嫌男友家窮分手！女子6年後見「有車有房」哭了

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

滑短影音抓包出軌！人妻一查才知丈夫劈2女

小米造車1001天　雷軍自曝為做出好車他開了超過150輛

29歲女兒天天吃外送！爸看不下去DIY料理包

四川一醫院多名醫護集體跳樓！院方否認：不知為何坐窗邊

飯後散步一脚踩空她當場摔殘！酒店要賠506萬

房子冒出綠光房東報案　警循線破獲間諜案

女學生眼被打　10歲男同學遭家長殺死

陸「賣卵女孩」按「學歷長相」標價 打排卵針一次18到20個「挑性別」

更多熱門

相關新聞

陸擬整頓網遊業嚇壞市場　預計將有「適應性修改」

陸擬整頓網遊業嚇壞市場　預計將有「適應性修改」

北京當局擬立法整頓網遊，相關類股重挫產業界哀嚎，尤其是規範禁止強制對戰、限制過度使用和高額消費等更是引發熱議，業者評估，研議中的法規將就引發爭議條文予以適應性修改和調整。

大陸擬祭新招整頓遊戲行業　遊戲股開盤後繼續大跌

大陸擬祭新招整頓遊戲行業　遊戲股開盤後繼續大跌

擬限課金導致遊戲股崩跌　陸出版署回應

擬限課金導致遊戲股崩跌　陸出版署回應

分析：陸擬加大監管「恐觸及網遊核心收入」

分析：陸擬加大監管「恐觸及網遊核心收入」

騰訊蒸發1.46兆　幾乎跌掉一個小米

騰訊蒸發1.46兆　幾乎跌掉一個小米

關鍵字：

網遊網路遊戲大陸整頓遊戲業遊戲界

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

國三生遭刺死！網爆「女同學擋刀手受傷」　警回應了

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

李善均「死前身陷痛苦」被逼絕路！友痛揭2大兇手

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面