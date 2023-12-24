擬「限制課金」導致遊戲股崩跌　陸出版署：將進一步修改完善

▲大陸對網路遊戲的管制越來越嚴格。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家新聞出版署日前發出一份徵求意見稿，擬進一步管制網路遊戲「課金」，禁止首次儲值、每日登入等獎勵，導致多家網路遊戲公司股價大跌，並引起大量玩家不滿。對此，大陸國家新聞出版署23日表示，對於各界的關切與意見，他們將認真研究，進一步修改完善。

大陸國家新聞出版署提到，徵求意見稿立足於保障和促進網路遊戲行業繁榮健康發展，對解決網路遊戲經營單位准入等問題作了明確，設立了「保障與獎勵」專章，提出一系列鼓勵措施。同時，對保護未成年人和消費者權益作了規定。

大陸國家新聞出版署指出，徵求意見稿起草的過程中，通過多種方式廣泛聽取了相關部門、行業協會、企業等各方意見，「部門規章向社會公開徵求意見是更廣泛聽取意見、完善規章條款的過程。」

大陸國家新聞出版署強調，對於各方就徵求意見稿第十七條、第十八條及其他一些內容提出的關切和意見，國家新聞出版署將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。

根據《澎湃新聞》報導，遊戲業內人士分析，新規定會對遊戲的月活數量、充值流水等數據造成影響，一般遊戲公司設置的首次充值金額大概在6元（人民幣）左右，這也是引導用戶充值的重要手段，一旦禁止可能會降低「氪金」玩家數量。

「所有網路遊戲須設置用戶充值限額」條款則是重點針對高度依賴高消費玩家的遊戲，包括大部分MMO（多人在線遊戲）、SLG（策略類遊戲）、二次元等遊戲。業內人士認為，對於具體的充值限額很難給出統一標準，因此這條規定在具體落實層面仍然有待斟酌，但無疑將對部分「重氪」遊戲造成影響。

一名遊戲公司的高管則說，「不得設置每日登錄」這樣的規定對網路遊戲運營實質影響不大，更值得關注的是限制充值的條款，這裡並未標記是僅面向未成年人，那麼大概率也會對成年人充值形成限制，這也會對大範圍的遊戲公司產生影響，目前還不清楚是賬號限額還是身份證限額，對於相關細則仍需進一步釐清。

大陸國家新聞出版署22日發布了《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。草案中提到，要限制遊戲過度使用及高額消費，網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。

草案中更要求，所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告提醒。

相關消息曝光後，多家大陸遊戲公司的股價都崩跌，Wind數據顯示，吉比特（603444）跌26.76%，冰川網絡（300533）收跌17.28%，崑崙萬維（300418）、寶通科技（300031）、盛天網絡（300494）等跌逾10%，姚記科技（002605）、電魂網絡（603258）、三七互娛（002555）多股跌停。

港股方面，網易（9999.HK）收跌24.6%，心動公司（2400.HK）跌19.01%，中手游（0302.HK）跌16.78%，網龍（0777.HK）13.78%，騰訊控股（0700.HK）跌12.35%，嗶哩嗶哩（9626.HK）、創夢天地（1119.HK）、火岩控股（1909.HK）、飛魚科技（1022.HK）等跌逾7%。