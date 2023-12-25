陸擬整頓網遊業嚇壞市場　預計將有「適應性修改」

▲北京當局擬立法整頓網遊，相關類股重挫。（資料圖／CFP）

文／中央社

北京當局擬立法整頓網遊，相關類股重挫產業界哀嚎，尤其是規範禁止強制對戰、限制過度使用和高額消費等更是引發熱議，業者評估，研議中的法規將就引發爭議條文予以適應性修改和調整。

中國媒體第一財經今天報導，中國國家新聞出版署22日發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，雖然還只是意見徵詢階段，但遊戲類股的股價已應聲倒地。

像是騰訊控股當天即大跌12.35%，網易跌超24%，A股市場，包括三七互娛、遊族網絡、完美世界在內的多家公司盤中跌停，今天開盤A股3大指數仍低開，短劇遊戲概念股、電子競技概念股、PEEK材料概念股領跌。

即因如此，徵求意見稿第17條、18條涉及禁止強制對戰、限制過度使用和高額消費等，勢必影響業者獲利的規定，最受關注。

申萬宏源互聯網傳媒高級分析師袁偉嘉表示，第18條對高ARPPU（average revenue per paid user，付費用戶平均付費額）遊戲營運和變現模式會有一定影響，但影響幅度取決於實際執行細則。

袁偉嘉說，第17條關於「禁止強制對戰」已規範於「網路遊戲管理暫行辦法」，預計邊際影響不大。

不過了解辦法制定過程的相關人士則說，第17、18條預計還會有適應性修改，並表示將繼續徵求企業用戶、消費者等方面的意見，不會對行業發展產生大的影響。

東吳證券研究所傳媒網路產業聯席首席周良玖指出，引發爭議的第18條並未說明充值限額由誰設定、怎麼設定（按天或按年限額）、依據什麼標準，而商業化變現方式不同的遊戲是否遵循相同標準等，需產官共同探討。

而國家新聞出版署相關負責人23日表示，在徵求意見稿起草的過程中，將透過多種方式廣泛聽取相關部門、產業協會、企業等各方意見。

研議中的網路遊戲管理辦法目前已彙整8章64條，規範網路遊戲的出版經營、營運，以及未成年人保護等。包括網路遊戲不得設定每日登入、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；所有網路遊戲須設定用戶充值限額。

管理辦法還將規範，不得誘導網路遊戲用戶過度消費；網路遊戲幣不得用於支付、購買實體或兌換其他單位的產品和服務等。