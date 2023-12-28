　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶喝特大杯美式！　超商「6大品項買1送1」限時4天囤

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時4天6大品項買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

跨年優惠再加碼！全家即日起連4天於全門市祭出「6大品項買1送1」超殺優惠，如特大杯美式、泰式奶茶奶蓋雪糕通通有，還有農心起司辛炒麵、長榮商務艙果鋪物語米果隨手包也能享買1送1，且不限購買數量，把握機會開囤了。

▲▼全家康康五。（圖／業者提供）

▲全家康康五優惠一次看。

全家12月29日起至2024年1月1日連4天於全台門市祭出「6大品項買1送1」超殺優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯美式（不限冰熱）」、「FamiCollection天然水610ml」、「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕」、「農心起司風味辛炒麵」、「長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包」及「加倍佳壁虎造型酸甜軟糖」，加碼還有BonOBon巧克力、草莓口味任選買3送3，且指定品項同步開放於APP隨買跨店取購買，通通不能放過。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11限時2天有咖啡飲品組合優惠。

另，7-11今（28）日、明（29）日也於OPEN POINT行動隨時取祭出CITY咖啡飲品組合優惠，優惠品項有「CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵任選12杯580元」、「CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元」、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選12杯400元」、「CITY CAFE風味拿鐵系列熱飲任選12杯470元」。

  【你可能也想看】

►麥當勞漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡
►中原店大火燒掉3億！　家樂福「不主動求償」：年前重開很難
►全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

ET快訊
獨／國三生遭殺！家長送花給學校　曝：我孩子也差點被打瞎
50嵐又要漲！　驚見公告「調漲5～10元」
快訊／勇消救4人殉職「疑非法移工」！　獲救當下全逃了
國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下
「乾哥」割喉國三生1行為細思極恐！　一票冷顫：不像10幾歲
搶救勇消畫面曝！　同仁急吼救護車搶命
29歲勇消救4人殉職！　生前燦笑畫面曝
幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

搶喝特大杯美式！　超商「6大品項買1送1」限時4天囤

2大外送平台「跨年夜暫停外送區域、時段」先看！　加碼收超殺優惠

全支付瘋跨年！快閃10小時筆筆24%回饋　王品六大鍋物品牌大放送

摩斯推「跨年單人餐」！咖啡46杯2024元　元旦加碼優惠一次看

備戰跨年夜！超商備貨量狂增5倍以上　2台行動購物車開進信義區

火燒家樂福免賠？業者補充：後續有刑事責任「保險公司也會追償」

【廣編】臺灣穀物產業發展協會力推全穀標章　桂格燕麥片成第一支取證產品

咖啡買2送1、阿華田飲品單杯7折！　超商「4大跨年限定優惠」先收

不只是水更是健康良伴！專利益生菌＋益生質「好菌補給水」全聯限定獨售

全台首間「超人力霸王」主題超商！限定賣金色閃耀迪卡　還有見面會

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

搶喝特大杯美式！　超商「6大品項買1送1」限時4天囤

2大外送平台「跨年夜暫停外送區域、時段」先看！　加碼收超殺優惠

全支付瘋跨年！快閃10小時筆筆24%回饋　王品六大鍋物品牌大放送

摩斯推「跨年單人餐」！咖啡46杯2024元　元旦加碼優惠一次看

備戰跨年夜！超商備貨量狂增5倍以上　2台行動購物車開進信義區

火燒家樂福免賠？業者補充：後續有刑事責任「保險公司也會追償」

【廣編】臺灣穀物產業發展協會力推全穀標章　桂格燕麥片成第一支取證產品

咖啡買2送1、阿華田飲品單杯7折！　超商「4大跨年限定優惠」先收

不只是水更是健康良伴！專利益生菌＋益生質「好菌補給水」全聯限定獨售

全台首間「超人力霸王」主題超商！限定賣金色閃耀迪卡　還有見面會

快訊／國1驚悚事故！聯結車急煞鋼筋刺穿前座　擋風玻璃破大洞

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

小柴犬迷路進警局　聽熟悉聲「大喊金金」秒興奮討抱：你終於來了

獨／國三生遭刺殺！家長送花替學校打氣　曝：我孩子也差點被打瞎

綠色與AI科技　貿協新年度台灣形象展歐洲初登場、邁向永續未來

國寶藝師李榮烈《籃胎漆器之濫觴》新書發表　外孫女執筆更添溫度

駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

明年500元青春動滋券元旦開始領　今年領用期限延長至明年6月

工讀生街邊發糖果遭咆哮恐嚇　她揭黃捷「假面甜心真面目」

樹林爛尾案「凱旋大苑」才剛續建　建案土地7億天價淪法拍

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

消費熱門新聞

7-11新春福袋53款式、開賣時間快看

全台首間「超人力霸王」超商在台北！

中原店大火燒掉3億！家樂福不主動求償

年末換新「一物」立即擁有好人緣

超商「6大品項買1送1」限時4天囤！

玩火燒家樂福免賠？3人下場慘了

摩斯推「跨年單人餐」優惠一次看

黑暗烤雞料理超Juicy　網紅大秀甘比亞家鄉菜

限時2天！超商咖啡飲品買1送1

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

全支付快閃10小時筆筆24%回饋

德國品牌Tempo家用紙品　讓你從容掌握生活節奏

2大外送平台跨年夜暫停外送時段一次看

排隊人龍曝！離島首間頂級超市開了

更多熱門

相關新聞

「品味南投」農產品電商平台上線開賣

「品味南投」農產品電商平台上線開賣

由南投縣政府輔導認証的農產品電商平台「品味南投」25日正式上線開賣，為爭取年節消費、開拓市場，縣長許淑華表示即日起至113年1月25日止，註冊加入會員可享「開賣四重送」：立即贈100元購物金、滿額999元免運費、結帳輸入優惠碼Nantou66折100元（限量30組）、「滿額2000元再抽600元購物金」。

15顆新鮮草莓鋪滿兩層新品上市

15顆新鮮草莓鋪滿兩層新品上市

跨年超商備貨增5倍、2台行動購物車開進信義區

跨年超商備貨增5倍、2台行動購物車開進信義區

網友熱議宵夜排行出爐

網友熱議宵夜排行出爐

全家聯手長榮空廚搶市！　長家今稼動、義大利麵產能增30％

全家聯手長榮空廚搶市！　長家今稼動、義大利麵產能增30％

關鍵字：

美食情報美食雲全家買1送17-11

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面