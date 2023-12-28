搶喝特大杯美式！　超商「6大品項買1送1」限時4天囤

▲超商限時4天6大品項買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

跨年優惠再加碼！全家即日起連4天於全門市祭出「6大品項買1送1」超殺優惠，如特大杯美式、泰式奶茶奶蓋雪糕通通有，還有農心起司辛炒麵、長榮商務艙果鋪物語米果隨手包也能享買1送1，且不限購買數量，把握機會開囤了。

▲全家康康五優惠一次看。

全家12月29日起至2024年1月1日連4天於全台門市祭出「6大品項買1送1」超殺優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯美式（不限冰熱）」、「FamiCollection天然水610ml」、「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕」、「農心起司風味辛炒麵」、「長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包」及「加倍佳壁虎造型酸甜軟糖」，加碼還有BonOBon巧克力、草莓口味任選買3送3，且指定品項同步開放於APP隨買跨店取購買，通通不能放過。

▲7-11限時2天有咖啡飲品組合優惠。

另，7-11今（28）日、明（29）日也於OPEN POINT行動隨時取祭出CITY咖啡飲品組合優惠，優惠品項有「CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵任選12杯580元」、「CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元」、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選12杯400元」、「CITY CAFE風味拿鐵系列熱飲任選12杯470元」。