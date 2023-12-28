陳建仁：與美國合作查扣三級毒品「卡痛」175噸創新高

▲行政院長陳建仁主持行政院毒品防制會報第34次會議，指示相關單位持續加強查緝，從源頭防堵毒品及利用先驅原料製毒。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁27日主持行政院毒品防制會報第34次會議，指示相關單位持續加強查緝，從源頭防堵毒品及利用先驅原料製毒，全力遏止大麻與新興毒品擴散；今年更與美國合作查扣第三級毒品「卡痛」（Kratom）重達175公噸，創歷史新高。此外，也要積極將國內可能用於製毒的化學品，提報法務部毒品審議委員會審議討論，並妥善運用「毒品先驅原料預警平台」，斷絕製毒原料供應。

陳建仁在會前先頒獎表揚第9波安居緝毒專案及重大緝毒案件有功人員，隨後致詞表示，毒品不僅衍生許多犯罪、社會及家庭問題，更影響治安、國民健康及國家發展，因此政府非常重視，並採取毒品「零容忍」態度，積極禁絕毒品對國人的危害。

105年行政院提出「新世代反毒策略（106－109年）」，4年投入100億元經費防制毒品，並於110年進一步推動「新世代反毒策略2.0（110－113年）」，4年再投入約150億元經費，落實「減少毒品需求、減少毒品供給、減少毒品傷害」三減政策，以阻斷毒品物流、人流及金流，逐步達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」的雙重目標。

陳建仁指出，近年來，在台灣高檢署統合指揮檢、警、調、憲兵、海巡及關務等六大緝毒系統的努力下，發揮「緝毒於境外，截毒於關口，查緝於境內」的查緝效果，他要感謝第一線反毒夥伴們的努力，目前在新興毒品、大麻及毒品先驅原料等方面，緝毒成績都十分亮麗。

而112年我國更與美國合作查扣第三級毒品「卡痛」重達175公噸，創歷史新高；初犯人口比例自106年23.2%，逐年下降至今年10月底18.7%；106年毒品在監人數占比為50%，今年10月底已降至40.8%；此外，經政府強力查緝壓制，截至今年10月底，施用PMMA及PMA強力搖頭丸死亡的人數已降為0。

陳建仁說，此次緝毒有功的彰化地方檢察署吳文哲檢察官，不僅破獲校園販毒集團，更及時救出遭受性剝削的少女，但遺憾的是，吳檢察官在今年10月中旬因不明原因在家暈倒、缺氧昏迷，至今仍在療養中。法務部蔡清祥部長已在第一時間提供必要協助，院長也請與會人員一同祈福、加油打氣，希望吳檢察官能盡快恢復健康，再度重回打擊犯罪行列，為國家效力。

陳院長強調，毒品防制是政府工作的重中之重，更是國人痛惡的大事。緝毒過程相當艱辛與困難，他要特別請各緝毒機關的首長、單位主管們，不吝惜給予第一線緝毒人員獎勵，並經常鼓勵、提振士氣；此外，各機關也要充分合作，整合情資，發揮團結戰力，共同打好守護家園與社會的反毒戰役。

隨後，陳院長聽取高檢署「當前毒品情勢分析與緝毒策略」報告後表示，大麻、新興毒品氾濫，毒梟利用先驅原料製造毒品，境外走私毒品案件增加，查緝網路販毒困難度相對提高，均為目前政府在緝毒時所面臨的重大挑戰，請高檢署及各緝毒系統持續加強查緝，從源頭防堵毒品及利用先驅原料製毒，全力遏止大麻與新興毒品擴散定。

針對衛生福利部「毒品施用者整合性服務成果與展望（含出監轉銜網絡流程）」報告，陳建仁表示，降低施用毒品者對毒品的需求，並協助用毒者改善生活，是政府推動反毒工作的責任，更是下一階段的工作重點。請衛福部結合其他部會持續依據「新世代反毒策略行動綱領」，推動並深化毒品施用者各項整合性服務。

陳建仁指出，施用毒品者出監轉銜機制主要針對仍於監所機構內的施用毒品者，在期滿出監前6個月進行評估及轉銜準備，當他們離開監所後，政府相關追蹤、輔導等服務機制即可馬上銜接，持續減少其對毒品的需求，防止再犯可能。請法務部矯正署結合衛福部戒治、社政，及勞動部就業服務等機制，落實施用毒品者出監前調查及需求評估，並強化多重議題個案的轉銜措施，以利個案復歸社會，讓社會安全網絡更為健全。

在查緝面部分，陳建仁也請高檢署統合六大緝毒系統，妥善運用「毒品先驅原料預警平臺」，針對國內發現製毒原料，積極向上溯源，斷絕製毒原料供應。而相關機關若發現工業原料或藥品原料疑似不法流向製毒使用的跡象，務必通報司法機關查明，杜絕毒品危害國人健康。