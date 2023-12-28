竹聯龍堂橫行士林夜市！暴力討債+鬥毆...超規律公約意外曝光

記者黃宥寧／台北報導

國內知名士林夜市從2021年8月起遭黑道暴力討債與聚眾鬥毆，多名被害人害怕報警，士林警經2年追查後，日前破獲竹聯幫龍堂綽號「小鍾馗」鄧男及「小黑」何男位在轄內堂口，更意外曝光與其形象大相徑庭的乖寶寶生活公約，如：養成節能習慣、不得躺在沙發上、不得偷竊等。

▲竹聯幫龍堂士林分會從2021年起多次率幫眾向士林夜市、店家暴力討債，被害人心生畏懼報警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林警分局與中山分局、刑事警察大隊共同組成專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，查出何姓幹部自恃幫派份子更於今年6月上旬晚間公然率幫眾士林夜市，指揮多名小弟持委託書向知名小吃攤販叫囂恐嚇並索討債務，引起路人關注並報警，甚至將被害人押到中山區毆打。

全案經長期蒐報共3波掃蕩，日前檢肅查獲鄧姓主嫌及何姓幹部等14人到案，更意外發現其幫派生活公約、公司規則。如：除洗澡外，公共區域不得穿拖鞋、所有人最晚下午1點前必須起床，最早晚上10點就寢，所有人必須具有絕對正義感、責任感、榮譽感、注意有無長輩、客人來訪，主動迎接、恭送等，22條有秩序規矩，與幫派暴力形象難以劃上等號。

▲幫派公約。（圖／記者黃宥寧翻攝）

14嫌警詢後，依組織犯罪條例、恐嚇取財、聚眾鬥毆等罪，移送台北地檢署偵辦，何姓及林姓幹部聲押獲准。

▲竹聯幫於士林猖狂2年，日前才遭警方瓦解。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局表示，適逢選前淨化治安期間，為維護轄區治安，查獲績效計有詐欺集團案3件21人、賭博案2件3人及其它刑案88人，另針對不法份子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸，士林警將賡續執行各式掃蕩勤務，強力打擊犯罪，以淨化治安。

士林分局長黃水願強調，將持續強化「清源3.0」、「社區警政再出發」及「第三方警政」等工作，挖掘轄內疑有幫派出入、治安之虞營業場所，以澈底斬斷幫派不法份子根源，強勢打擊黑幫氣焰，共同打造士林安居樂業好生活。