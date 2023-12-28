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大陸 大陸焦點 特派現場

陸3軍工高層被撤全國政協委員　傳涉火箭軍腐敗

▲▼ 吳燕生,劉石泉 。（圖／翻攝自陸媒）

▲劉石泉曾任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記 。（圖／翻攝自陸媒）

文／中央社

中國14屆全國政協第12次主席會議今天在北京召開，決定撤銷吳燕生、劉石泉、王長青的全國政協委員資格。港媒引述消息稱，這3名軍工高層捲入火箭軍腐敗案，前國防部長李尚福也牽涉其中。

公開資料顯示，吳燕生今年60歲，是中國航天科技集團有限公司董事長、黨組書記；劉石泉60歲，是中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記；王長青51歲，是中國航天科工集團有限公司副總經理、黨組成員。

在此之前，中國官方並未通報上述3名軍工高層遭到調查。

▲▼ 吳燕生,劉石泉 。（圖／翻攝自陸媒）

▲吳燕生任中國航天科技集團有限公司董事長、黨組書記 。（圖／翻攝自陸媒）

央視新聞聯播報導，政協第14屆全國委員會第12次主席會議審議通過了關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青政協第14屆全國委員會委員資格的決定，提請第5次常委會會議追認。

港媒星島網今晚報導引據消息說，這3名軍工高層是捲入火箭軍腐敗案，當中涉及軍事裝備採購，前國防部長李尚福也牽涉其中。

報導說，今年7月，火箭軍傳出集體腐敗案，前火箭軍司令員李玉超被免職，還有多名火箭軍高層涉案。軍委裝備發展部也是重災區，曾任裝備發展部部長的李尚福也牽涉其中，被免去國防部長。

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