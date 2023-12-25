陸國安部發文提醒軍事迷！ 偷拍敏感軍備恐涉刑事違法

▲在大陸偷拍軍備恐涉及違反國安法。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家安全部近日發文提醒，有個別「軍事迷」國家安全意識淡薄，已破獲一批愛好者偷拍敏感軍事裝備的違法犯罪案件，並稱境外敵對勢力可透過解析軍事裝備的原始圖片，獲得拍攝日期、定位數據等關鍵資訊，呼籲切莫以個人愛好的名義，實施危害國家安全的行為，否則最嚴重將受到刑事處罰。

大陸國安部23日在官方微信公眾號發文稱，近年來破獲一批軍事愛好者偷拍敏感軍事裝備的違法犯罪案件，相關人員鎖定軍用機場、港口、國防軍工單位，或專門驅車前往，或特意搭乘途徑航線的輪渡、飛機，配備使用長焦鏡頭、無人機等專業器材，持續實施偷拍活動，最終受到法律制裁。

文章指出，在網路上傳軍事資料會從3方面危害國安，分別是洩露建造進度、洩露行動部署及洩露技術細節，境外敵對勢力可以通過解析軍事裝備的原始圖片，獲得拍攝日期、定位數據等關鍵資料，準確推測軍事裝備的建造進度、行動部署等。

談及法律後果，大陸國安部指出，初犯、偶犯，沒有造成嚴重後果的拍攝行為，將受到行政處罰，予以警告或者處十日以下行政拘留；知法犯法、屢教不改，違法情節嚴重的拍攝者，將受到刑事處罰。

根據《中華人民共和國刑法》第二百八十二條規定，以竊取、刺探、收買方法，非法獲取國家秘密的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

大陸國安部提醒，未經允許私自拍攝敏感軍事裝備是嚴重危害國家安全的行為，呼籲軍事愛好者心系國防建設的同時，更要遵守法律，切莫以個人愛好的名義，實施危害國家安全的行為。