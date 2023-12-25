　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部發文提醒軍事迷！ 偷拍敏感軍備恐涉刑事違法

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲在大陸偷拍軍備恐涉及違反國安法。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家安全部近日發文提醒，有個別「軍事迷」國家安全意識淡薄，已破獲一批愛好者偷拍敏感軍事裝備的違法犯罪案件，並稱境外敵對勢力可透過解析軍事裝備的原始圖片，獲得拍攝日期、定位數據等關鍵資訊，呼籲切莫以個人愛好的名義，實施危害國家安全的行為，否則最嚴重將受到刑事處罰。

大陸國安部23日在官方微信公眾號發文稱，近年來破獲一批軍事愛好者偷拍敏感軍事裝備的違法犯罪案件，相關人員鎖定軍用機場、港口、國防軍工單位，或專門驅車前往，或特意搭乘途徑航線的輪渡、飛機，配備使用長焦鏡頭、無人機等專業器材，持續實施偷拍活動，最終受到法律制裁。

文章指出，在網路上傳軍事資料會從3方面危害國安，分別是洩露建造進度、洩露行動部署及洩露技術細節，境外敵對勢力可以通過解析軍事裝備的原始圖片，獲得拍攝日期、定位數據等關鍵資料，準確推測軍事裝備的建造進度、行動部署等。

談及法律後果，大陸國安部指出，初犯、偶犯，沒有造成嚴重後果的拍攝行為，將受到行政處罰，予以警告或者處十日以下行政拘留；知法犯法、屢教不改，違法情節嚴重的拍攝者，將受到刑事處罰。

根據《中華人民共和國刑法》第二百八十二條規定，以竊取、刺探、收買方法，非法獲取國家秘密的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

大陸國安部提醒，未經允許私自拍攝敏感軍事裝備是嚴重危害國家安全的行為，呼籲軍事愛好者心系國防建設的同時，更要遵守法律，切莫以個人愛好的名義，實施危害國家安全的行為。

ET快訊
手搖飲「珍奶買1送1」　只有今天
快訊／民進黨宣傳車墜4m深邊坡！　駕駛緊急送醫
快訊／15歲高中生脖子遭割　無生命跡象
日軟飯男擁「4妻2女友」想生54孩！一家全靠老婆養
快訊／中鋼前老總癌症辭世
東洋乳神現身台灣！　下身＼／線條外露
女頭痛醒來突回到18歲　「沒看過手機電腦」喪失30多年記憶
逛百貨「野生吳慷仁站身邊」！國小生認不出　冷回一句尷尬了
親弟遭刺殺　李東健天天酗酒：住進精神病院2個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國安部發文提醒軍事迷！ 偷拍敏感軍備恐涉刑事違法

女研究生自製「色情書」！販售獲利4400萬元　陸警查獲10萬本

陸擬整頓網遊業嚇壞市場　預計將有「適應性修改」

大陸擬祭新招整頓遊戲行業　遊戲股開盤後繼續大跌

日本滑雪場陸女倒插雪堆亡！當地教練：疑粉雪灌口鼻　3分鐘可致命

涉嫌竊取華為芯片信息！尊湃通訊14人被捕　小米否認牽涉其中

科技業商戰？網傳華為前員工竊晶片機密　小米否認牽涉其中

女子撿到提款卡「猜對密碼」！成功竊取17萬元　陸檢方：構成詐欺

史上最慘老公近況曝！「生3女兒」都不是親生：和她不共戴天之仇

上海迪士尼「動物方城市」超夯設施急停運　知情者：小孩跳車被壓

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

陸國安部發文提醒軍事迷！ 偷拍敏感軍備恐涉刑事違法

女研究生自製「色情書」！販售獲利4400萬元　陸警查獲10萬本

陸擬整頓網遊業嚇壞市場　預計將有「適應性修改」

大陸擬祭新招整頓遊戲行業　遊戲股開盤後繼續大跌

日本滑雪場陸女倒插雪堆亡！當地教練：疑粉雪灌口鼻　3分鐘可致命

涉嫌竊取華為芯片信息！尊湃通訊14人被捕　小米否認牽涉其中

科技業商戰？網傳華為前員工竊晶片機密　小米否認牽涉其中

女子撿到提款卡「猜對密碼」！成功竊取17萬元　陸檢方：構成詐欺

史上最慘老公近況曝！「生3女兒」都不是親生：和她不共戴天之仇

上海迪士尼「動物方城市」超夯設施急停運　知情者：小孩跳車被壓

違規郵包「非洲豬瘟」陽性率近1成　入境行李100%查驗

鐵粉要收！超Q「1G與珍妮手搖杯」來了　加碼喝2款聯名咀嚼系飲品

天成集團參與運動產業博覽會　旗下悅華等合推高爾夫假期

美房東一言不合就開槍！　「子彈爆頭」房客送醫不治

婦患多種慢性病12科別就診「日吞50顆藥」　整合醫療減藥減負擔

哈孝遠夫妻互爆家中惡習！　羞談「夫妻恩愛事」：要到你想逃

迎接2024第一道曙光　三仙台6點10分乍現

黏土人「葬送的芙莉蓮 - 費倫」嘟嘴可愛再現　還附溶解衣服藥水

快訊／台中立委候選人謝志忠宣傳車墜4m深邊坡！駕駛救起送醫中

韓韶禧「一張圖」激怒日本　導演認：她想過拍《京城》不能去日本

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

大陸熱門新聞

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

陸農村「集體畫虎」致富開豪車

北京超過300小時低於0度　72年最長

史上最慘老公近況曝！生下3女兒都不是親生

天冷包廂吃火鍋奪命！6人開吃「3人前後腳沒了」

探訪中國鞋都！產能3.5億雙鞋

上海迪士尼動物方城市　1孩跳車被輾

王在希：賴清德上台　不排除兩岸軍事衝突

日滑雪場陸女倒插亡！教練：疑粉雪灌口鼻

河南低溫難擋　多地宣布公務機關暫停供暖

小孩被車壓！「動物方城市」設施急停運

女子撿到提款卡「猜對密碼」！竊取17萬元

女研究生自製「色情書」！販售獲利4400萬元

陸軍迷偷拍福建號　涉侵犯國家機密遭判刑

更多熱門

相關新聞

陸軍迷偷拍福建號　涉侵犯國家機密遭判刑

陸軍迷偷拍福建號　涉侵犯國家機密遭判刑

中國大陸軍事迷群體廣大，但近期卻傳出有軍事迷因為偷拍興建中的航空母艦「福建號」，並在軍迷圈裡面炫耀，涉犯「非法獲取國家秘密罪」遭到判刑。

大選接近！中共22軍機、7共艦擾台　探空氣球緊貼基隆外海飄行

大選接近！中共22軍機、7共艦擾台　探空氣球緊貼基隆外海飄行

甘肅臨夏州體感溫度零下14度 解放軍防空旅緊急出動進駐災區

甘肅臨夏州體感溫度零下14度 解放軍防空旅緊急出動進駐災區

解放軍「機器狗」打巷戰　扛步槍衝第一

解放軍「機器狗」打巷戰　扛步槍衝第一

快訊／美軍機航經台海　解放軍「跟監警戒」

快訊／美軍機航經台海　解放軍「跟監警戒」

關鍵字：

解放軍共軍軍演軍事迷偷拍軍備違反國安法

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面