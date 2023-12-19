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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅臨夏州體感溫度零下14度　解放軍防空旅緊急出動進駐災區

記者魏有德／綜合報導

甘肅臨夏州昨（18）日深夜發生規模6.2的極淺層地震，震央位於積石山縣，已知造成甘肅及青海兩地111人遇難身亡。地震發生後，救災人員不僅要和時間賽跑搶救受困民眾生命，還要面對體感溫度零下14度的低溫，同時，包括武警部隊及西部戰區陸軍防空旅某部也派出官兵進駐災區，協助道路搶險和救災行動。

▲解放軍陸軍及武警部隊緊急出動挺進震央救災。（圖／翻攝微博）

▲解放軍陸軍及武警部隊緊急出動挺進震央救災。（圖／翻攝微博，下同）

根據《中國人民解放軍》微博文章顯示，地震發生後，西部戰區陸軍相關部隊迅速做好應急準備。第76集團軍某防空旅300名官兵連夜出動，於凌晨4時許到達受災嚴重的積石山縣大河家鎮陳家村、柳溝鄉，迅速展開人員搜救、道路清理等工作。 

地震發生後，救災人員不僅要和黃金72小時賽跑，也要避免寒冷天氣導致受困人員生還機率降低的風險。當地一週天氣預報顯示，三日內溫度介於零度至零下17度間，深夜裡體感溫度更是只有零下14度。

▲解放軍陸軍及武警部隊緊急出動挺進震央救災。（圖／翻攝微博）

令人放心的是，當地氣候15天內偏乾燥晴朗，免去濕寒天氣帶來的更多不確定因素，有望加速救援進展，在有限時間內搶救更多生命。

這起規模6.2地震震源距地面僅10公里，震央積石山縣及周邊水、電、路等基礎設施出現多處毀損，甚至還有山體崩落的意外發生。對此，大陸國家地震應變提升至二級，包括國家綜合性消防救援隊伍及民間救援隊伍陸續啟程抵達現場，趕赴災區救援。

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