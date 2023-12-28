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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專家點新北市府航照判讀2誤「不專業」　綠批市府當請假的侯友宜打手

▲賴清德萬里老家,寓所,崗哨。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴清德萬里老家（圖左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市政府日前公布空照圖，指民進黨總統候選人賴清德萬里老家為民國92年後新建建物，卻被專家打臉航照判讀「不專業」，應從過去歷年的航照圖查看，「從幾張空照圖來判釋是不夠嚴謹的！」民進黨立委林楚茵28日表示，新北市府違反行政中立、拿錯的比例尺空照圖讓賴清德老家84號舊礦宅被消失，「請假的侯友宜逼迫新北市政府成為政治打手，實在太過荒謬！」

據中央社報導，航照專家黃同弘指出，只要取其相鄰航照製作「立體像對」，工務局的判讀就不攻自破。以立體鏡觀察2幅相遴的航照圖就可以看到中福84號住址並非空地，雖然原始工寮屋頂已毀傾，但斷垣殘壁仍清楚可見，「賴宅仍在，即便斷壁殘垣但始終存在」，對於賴宅現況，他認為是「重建」。

對此，林楚茵表示，航照專家認證新北市府造謠，新北市府第一個：錯誤方法錯誤，因為基本圖的圖上就存在誤差，因此，定位在賴宅西端或中央、東端的結論，方法上都不能成立。

林楚茵指出，新北市府第二個錯誤：對位錯誤，工務局以68年航照與73年航照套疊基準並不一致，分析自然錯誤。在在證明新北市府的地政局和工務局為了輔選侯友宜不惜造謠抹黑，「請假的侯友宜逼迫新北市政府成為政治打手，實在太過荒謬！」

林楚茵批評，新北市府違反行政中立、拿錯的比例尺空照圖讓賴清德老家84號舊礦宅被消失。連送信幾十年的老郵差都出來打臉：「明明有84號，不然我信送哪？」沒有任何一個政府會在2023年，隨便靠幾張空照圖，就出來大喊「某某某，你的老家不存在」。

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