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連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

▲▼ 連戰與連勝文與侯友宜見面 。（圖／翻攝連勝文臉書）

▲連戰與連勝文日前與侯友宜見面 。（圖／翻攝連勝文臉書）

記者崔至雲／台北報導

2024年選戰進入倒數階段，前副總統、國民黨榮譽主席連戰辦公室今（28）日發一封連戰的公開信，信中提到，這次的選舉競爭十分激烈，唯有團結主流民意的力量，將所有支持政黨輪替的多數選民集中選票支持可以當選的人，而唯有支持侯友宜與趙少康，政黨輪替的使命才可以貫徹達成，否則選票分裂，將讓民進黨重新享受漁翁得之利，那時大家後悔遺憾也於事無補了。

連戰提到，總統大選與立法委員選舉已經進入倒數時刻，這是攸關台灣安危、經濟發展、子孫前途的重要選舉，他和大家同樣關心。這些日子因為醫生囑咐他靜養，因此他無法像往常全國奔波，親身為優秀的候選人輔選吶喊，他深感遺憾。但儘管已經進入白髮蒼蒼的年紀，他還是心繫台灣人民的安全與福祉，希望盡他一份微薄但堅定的力量，誠懇拜託大家務必在明年一月十三日踴躍投票，共同完成政黨輪替，讓侯友宜、趙少康及同黨籍立委順利黨選，讓他們帶著最新民意基礎，興利除弊、撥亂反正，還給中華民國一個清明的政治，帶給台灣一個有希望的明天。

連戰指出，台灣人民給了民進黨再一次八年的執政機會，但他們回報給台灣社會的卻是清算鬥爭不斷，各行各業缺工，各種物資不是欠缺就是上漲。錯誤的能源政策讓大家嚐受停電之苦，企業界更是憂心忡忡，擔心競爭力下滑。

在兩岸方面，連戰也批，民進黨偏執的抗中謀獨舉動，讓台海局勢緊張，讓年輕人的役期又延長，為人父母哪一個不憂心？凡此種種，加上民進黨要員及派系的貪腐事件頻傳，難怪民意要求政黨輪替、下架民進黨的聲音居高不下。

連戰認為，大家應該清楚的認識到兩岸和平的重要性，青年應該是在職場上奮鬥打拼，而不是為了台獨上戰場。兩岸最需要的是貨機與客機，帶著交流合作的商機，而不是戰機環繞，戰雲密佈。因此，能讓兩岸重回和平發展的道路，大家才能安心放心，安居樂業。「在三組候選人中，唯有侯友宜與趙少康可以帶領國家走上正確的發展道路」。

連戰說，這次的選舉競爭十分激烈，因此唯有團結主流民意的力量，將所有支持政黨輪替的多數選民集中選票支持可以當選的人，政黨輪替的使命才可以貫徹達成，否則選票分裂，將讓民進黨重新享受漁翁得之利，那時大家後悔遺憾也於事無補了。

連戰喊話，大家手中神聖的一票，不僅是支持政黨輪替而已，更是為全民討個公道，讓新政府徹查貪腐，還給人民真正的公義，這才是每一票展現的力量。

連戰也說，他曾投身公門超過四分之一個世紀，為國家社會貢獻過心力，但他還有一個心願，即使他生命燃燒到最後一刻，都要盡力讓子孫永遠不要受到戰火波及。唯有讓新一任的總統改善兩岸關係，振興經濟，復興中華文華，這才是維護子子孫孫生命福祉的正確道路。「再次誠懇請託，唯一支持侯友宜、趙少康，讓我們萬眾一心，同舟共濟，共同實現政黨輪替的美好願景」。
 

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