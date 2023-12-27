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社會 社會焦點 保障人權

高雄2知名百貨「10天9起墜樓」　他亂打1999謊報竟免罰...原因曝

▲▼高雄知名百貨4天內驚傳2起跳樓報案。（圖／記者吳世龍攝）

▲前金區知名百貨於10月12日中午傳出有人要輕生。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

位在高雄市前金區、苓雅區的2家知名百貨，今年10月連日屢傳出有人要跳樓，警消接獲1999民眾服務專線通報後趕抵現場救援，不過都沒有找到有輕生念頭的民眾，而亂打電話的凌姓男子被警方依違反社會秩序維護法移送法辦，不過法官認為，1999專線是受理民眾陳情電話，非受理救災專線，因此判定不罰。

今年10月7日至16日，高雄市政府1999民眾服務專線陸續接獲民眾通報，報案人指稱，他想不開、工作沒了，人在前金區一家知名精品百貨以及苓雅區知名百貨的火鍋店，打算跳樓自殺。1999服務專線人員立即通報110、119前往救援。

▲▼高雄知名百貨4天內驚傳2起跳樓報案。（圖／記者吳世龍攝）

▲百貨屢傳有人要跳樓。（資料圖／記者吳世龍攝）

警方、消防隊動員人車趕抵現場，上樓巡視確認後，沒有發現報案人所稱的情況。連日發生多起相同報案，雖然警消仍不敢大意，但每每獲報都疲於奔命，直嘆浪費人力和救災資源，懷疑是有人惡作劇。

警方追查1999話務中心，發現凌姓男子共撥打9通惡作劇電話，依《社會秩序維護法》第92條，故意向該管公務員謊報災害者送辦。可處拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰。

▲10月16日下午，知名百貨傳出有人要在8樓連鎖火鍋店跳樓。（資料圖／記者吳世龍攝）

▲10月16日下午，知名百貨傳出有人要在8樓連鎖火鍋店跳樓。（資料圖／記者吳世龍攝）

法官審理時，凌姓男子否認撥打這9通電話，而警詢時，撥放電話錄音檔案說是他的聲音，不過聲音未經專業鑑定，無法確認是凌男所為。

此外，法官認為，1999是高雄市政府架設的民眾服務專線，專受理民眾陳情電話，接聽專線人員僅是市府受理民眾陳情的員工，並非受理救災的警務、消防或維安機關公務員。雖然後續經1999專線服務人員轉通報110，也難以認定是凌男直接向受理救災的警務、消防公務員謊報災害，因此認定構成要件不符，判凌男不罰，可抗告。

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