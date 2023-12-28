台鐵12／31開賣「環島名片式車票套組」　限量300組！僅4通路有賣

▲台鐵局推出「環島名片式車票套組」，內含241個車站、243張車票，每組售價9,999元。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局即將於明年元旦正式掛牌為台鐵公司，盼能藉此進行改革，一掃陳舊陋習。台鐵局推出「環島名片式車票套組」，內含241個車站、243張車票，每組售價9,999元，12月31日起於4通路開賣，限量300組。

台鐵局表示，創建於1887年的台灣鐵路管理局，在即將卸下台灣鐵路管理局頭銜，邁向國營台灣鐵路股份有限公司之際，為穿梭於時空的旅人們寫下最末章，241個車站、243張車票，串起「台灣鐵路環島名片式車票」。台鐵局將推出極具收藏價值的環島名片式車票套組，將提供一場前所未有的環島之旅，帶領著旅客穿越令人難以忘懷的鐵道路線，深度感受鐵道文化多樣風貌。

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台鐵局指出，翻開古樸的木造紀念套組，猶如進入時光隧道，左側為全台環島鐵路路線網，右側仿製早期販售名片式車票的票櫃，每一格存放著現行鐵道路線的起迄站，以傳統軋日機手工軋印日期的每張車票，整體呈現的懷舊風格記錄著台灣鐵路136年的歷史與軌跡。

「台灣鐵路環島名片式車票套組」每組售價9,999元，於2023年12月31日於指定門市販售，限量只有300組至售完為止。

▲▼台鐵局「環島名片式車票套組」每組售價9,999元，12月31日起於4通路開賣，限量300組。（圖／台鐵提供）

銷售據點及洽詢電話：

1.台鐵夢工場台北旗艦店:02-23830367

2.台鐵便當販賣店-台中店:04-22224683

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4.台鐵夢工場花蓮店:03-8333971