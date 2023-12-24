區間快車門一開「沒月台」！旅客憂危險　台鐵：當天未發生意外

▲台鐵部分通勤站月台長度不足，EMU900型區間快10節車廂停靠後，後方車廂車門一開沒有月台。（圖／旅客提供）

記者李姿慧／台北報導

車門一開沒月台，台鐵16日松竹站發生落軌事故，台鐵緊急調度EMU900型區間快替駛事故車輛，不過停靠頭家厝、大慶等通勤站，月台僅8節車廂長度，後面1到2節車廂暴露在外，車門一打開無月台，旅客投訴靠站無廣播提醒，若有旅客不察誤走恐有跌落危險。台鐵表示，車長均有確認維護安全，當日未發生意外。

不具名旅客向《東森新媒體ETtoday》投訴，指12月16日當天，台鐵松竹站發生落軌事故之後，台鐵以區間快替駛2015次，他在台中站等候，直到2015次區間快發車時間已過，才有人工廣播延誤，半小時後，廣播當日調整潭子到彰化各站皆停。

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旅客指出，區間快2015次為10節車廂，停靠頭家厝車站到大慶站間，各站月台只有8節車廂長度，雖然緊貼月台末端，但仍有至少1到2節車廂暴露在外，後面車廂無月台可用，頭家厝、松竹、精武、五權、大慶都是如此。

該旅客表示，當天適逢周六人潮眾多，2015次在潭子接駁了旅客後，草率將10節車廂改成各站皆停，靠站時現場無人員管制，也未廣播請旅客不要靠近無月台車廂，大辣辣開門，若有一般旅客或視障朋友誤走將導致跌落危險。他質疑台鐵未考量車型差異進行調度乃人為疏失 ，大量採購新車原應投入北部都會區，但時刻表未改，導致運用區域不均，只能塞區間快，實為資源錯置。

▲台鐵部分通勤站月台長度不足，EMU900型區間快10節車廂停靠後，後方車廂暴露在外，車門一開沒有月台。（圖／旅客提供）

對此，台鐵局回應，當日松竹站係有1位旅客於列車接近時自行由月台跳下股道導致列車無法續行，並非台鐵責任事件，全案並已移送路警偵辦。事件發生後，調度所即依SOP進行運轉整理，指派2015次增停松竹、太原、精武、五權、大慶、烏日、成功等站，有效疏導鄰近各站候車旅客，並非草率之舉，亦無人為疏失。

台鐵局說明，當日編組超過8輛的列車僅2015次1列停靠松竹等站，停車時車長均在8車確認停車位置開關車門，以維旅客安全，另查是日亦無旅客發生意外或危險。目前採購的EMU900新車已全部交車，依原定規劃投入營運，北部地區亦有開行區間快車，且列車編組替換時均配合修改時刻表，沒有運用區域不均、塞區間快、也無資源錯置情形。

該問題也凸顯台鐵通勤車站月台長度設計與購車整體規劃問題，知情人士則表示，為什麼高架化車站才通車沒多久，月台長度卻是不敷使用，到底是買錯車還是月台長度設計錯誤？坦言車站月台為15年前的設計，對旅客量的估計似乎不甚精準。