台鐵公司元旦掛牌！推1日限定「喜味」便當　限定電子支付8折

▲台鐵明年元旦掛牌公司化，推出一日限定快閃喜味便當，以象徵吃雞會起家的「大雞腿」為主菜。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦起公司化，轉型「國營台灣鐵路股份有限公司」，為喜迎台鐵公司元年，台鐵推出系列產品和優惠，今(26日)起以「刷台灣Pay買百元台鐵便當享8折」打頭陣，31日起也推出「永恆工字軌系列紀念商品」，元旦也一日快閃開賣「喜味」特色便當，以象徵吃雞會起家的「大雞腿」為主菜。

台鐵明年元旦起將轉型國營公司，以企業化經營，為迎接台鐵公司元年，台鐵也宣布推出台鐵便當、鐵道旅遊和文創商品等嶄新服務，翻轉台灣鐵路百年老店，其中將以「刷台灣Pay百元台鐵便當享8折心動價」活動打頭陣，自今(112)年12月26日起使用「台灣 Pay」購買100元以上「台鐵便當」，單筆交易8折。

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台鐵公司掛牌首日，也將推出「一日限定」快閃「喜味」特色便當，以象徵吃雞會起家的「大雞腿」為主菜，搭配象徵好彩頭與事事圓滿的「香滷蘿蔔獅子頭」、大吉大利「蜜餞金桔與栗子」等好兆頭的菜肴入菜，每份售價150元，明(113)年1月1日在全國10個門市限量販售。

此外，台鐵也宣布，12月31日起陸續推出極具企業文化象徵「永恆工字軌系列紀念商品」，包括「鐵道手把企業杯禮盒」699元，限量552組首賣最受矚目。並同時推出「永恆工字軌系列紀念商品」鑰匙圈禮盒、名片式車票零錢包、識別證套、抱枕及304不鏽鋼餐具套組等。

▲台鐵明年元旦掛牌公司化，推出喜味便當，並贈送「公司化工字軌紀念餅乾」。（圖／台鐵）

台鐵協力廠商為歡慶台鐵公司掛牌，推出環島之星夢想號「迪士尼主題列車」套裝旅遊，6人同時報名，每單享折888元、列車套票買3送3；郵輪式列車全商品每單享折200元等兩大優惠；鳴日廚房餐車花蓮一日行程，選購高腳椅區可優惠1000元。

另台鐵花蓮禮賓候車室於台鐵公司營運首日，憑EMU3000型新自強號騰雲座艙車票入內招待迎賓特調1杯、台鐵會員咖啡享買1送1優惠。另為慶祝台鐵公司華麗轉身，台鐵各大車站商場優惠活動也登場。