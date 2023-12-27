不只彈簧刀！老師驚爆「學生帶電擊棒」　還險被美工刀襲擊

▲國三生遭同學持彈簧刀攻擊頸部後，昨晚不治身亡，校園安全問題引起高度討論。（圖／CTWANT提供）

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新北一所高中的附設國中部25日傳出兇殺案，國三男學生遭另名男同學持彈簧刀攻擊頸部，當場血流不止，失去生命跡象，緊急送醫救治，但仍於昨（26）日晚間搶救無效，引發外界譁然。這也讓曾待過20間學校的王牌名師楊鵬淵有感而發，坦言過去遇過「美工刀襲擊」，還在學生書包內發現各種違禁品，讓人憂心校園安全問題。

楊鵬淵是國高中的社會科老師，任教超過20間學校，他坦言曾遇過各種校園霸凌事件，自己也差點被美工刀攻擊，但往往處理不了了之，或是當事人不追究就好，結論是「盡量沒有消息就是好消息」。

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楊鵬淵指出，現在是大人權時代，課本會教孩子大量的人權概念，他想起小時候就讀基隆私校，會不定時進行安全檢查，如果沒有美術課，卻出現美工刀，就是違禁品。

▲楊鵬淵表示，他曾看過學生書包裡有電擊棒、甩棍、辣椒水等危險物品。（圖／pixabay）

然而現代因為隱私權問題，也不太能做，加上網購方便，什麼都買得到，楊鵬淵過去就在學生的書包看過各種離奇的物品，包括甩棍、電擊棒、辣椒水、蝴蝶刀，但他們無法翻學生的書包，「小朋友回家妖魔化一下教師，家長可能就帶民代衝來學校了」。

事實上，發生事情的學校，楊鵬淵原本之前要去，當時就被一堆前輩阻止，如今看來似乎可以預見，前輩會勸告是有原因的。

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