台灣酒駕件數是日本的30倍　原因與民眾心態有關？



▲台灣的酒駕違規件數高達6.2萬件，是同年日本的30倍。（圖/截自YouTube「王子日記 / 台日生活」）

圖文／CTWANT

酒後駕車問題長期以來都是我國熱門的討論議題，其違規件數更是遠超其他國家。近日，台日情侶Osika和娜醬分析兩國的酒駕狀況，發現台灣的肇事件數竟是同年日本的30倍，Osika推測：「可能與大眾運輸交通工具的便利度和民眾心態有關。」

Osika在個人頻道「王子日記／台日生活」發布一則影片，對比2022年台灣與日本的酒駕違規件數，娜醬表示：「2022年日本的酒駕案例有2100件，雖然次數有逐年下降，但仍覺得很可怕。」對此，Osika近一步說明：「台灣的人口數量只有日本的五分之一，酒駕件數卻高達6.2萬件，是日本的30倍之多。」此數量令娜醬露出不可置信的表情，直呼：「好恐怖！」

Osika分析造成兩國交通差異的原因，除了日本的電車方便、使用率高之外，民眾普遍抱持著「人只要沒有問題就不怕會被抓到」的想法，有別於台灣人的「沒被抓到就沒事」的僥倖心態，日本人對於酒駕持更嚴謹的態度。Osika更指出，日本的法律規範較台灣嚴格，酒駕最高可處5年以下有期徒刑或100萬日圓（約21萬新台幣）以下罰金，嚴重的話甚至直接吊銷駕照，且車輛提供者、同車乘客與酒類提供者都要受罰。因此，他認為：「改善台灣酒駕問題的關鍵，就是提高法律的嚴重度，並使大眾運輸的規劃更加完善。」

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Osika在影片中呼籲網友多加分享，以避免發生更多酒駕引發的社會新聞，網友也紛紛在底下留言「喝酒不開車，大家都平安」、「台灣對酒駕太寬鬆了！應該加重處罰與刑期」、「政府官員應該看這影片」、「國外的重大酒駕事故卻是台灣的新聞日常」。

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