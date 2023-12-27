見車禍好心幫忙！竟反被車主罵雞婆　她氣炸：以後都不幫了

▲一名女網友目睹車禍上前幫忙，未料對方不但沒有感謝，還怪罪責罵。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在路上看到車禍時，到底要不要幫忙？一名女網友發文表示，她日前在公司門口目睹一場車禍，是汽車與機車相撞，由於機車騎士已經倒地，因此她與同事立刻上前幫忙，同時告知汽車駕駛不要移動現場，先下現場照片後再移車，沒想到熱心的舉動，竟被誤會成肇事者，讓她氣得直呼「以後看到車禍我不會再幫忙了！」

該名女網友在Dcard以「對不起…以後看到車禍我不會再幫忙了」為題發文，表示傍晚時1輛休旅車從機車後面直接撞上，機車騎士當場倒地，原PO與同事發現事發後汽車駕駛想移動機車，原PO便立刻上前提醒「先拍現場事故照再移車」，由於當時已造成交通壅塞，原PO詢問倒在一旁機車騎士是否需要幫助，對方表示膝蓋很痛，原PO便將她先扶到公司休息，並協助打電話報警。

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豈料好心幫忙的舉動，隨後卻變成一場惡夢，先是機車騎士誤認為原PO是肇事者，再來汽車駕駛也責怪她「為什麼是打119而不是110」，甚至質疑原PO要拍現場照的行為，直言「我有行車記錄器幹嘛要拍現場圖」，還一直大罵原PO與同事太雞婆，讓原PO當場氣到理智線斷裂，憤怒直呼「台灣最美的不是人嗎？現在我只覺得很恐怖，對不起！我以後不會在去幫忙任何車禍了，我不想惹禍上身」。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示「以後看到車禍能不理就不要理，我也曾經因為這樣好心被誤認為是當事人，以後頂多幫忙打個電話叫警察救護車就好了」、「我是頂多馬上看有沒有人幫，沒有就幫打個電話，避免肇事者逃逸」、「幫忙打電話頂多加錄影就好，絕不靠近接觸對方」、「公親變事主」、「台灣最美的風景是人，但不代表所有人，幫忙本身沒有錯」。

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