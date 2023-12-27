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國三生遭割喉搶救34小時亡　老師說不出話...悲痛離開往生室

聽聞男同學離世的噩耗，老師連忙前往醫院陪同家屬相驗，場面相當心碎。（圖／黃翎瑄攝）

▲聽聞男同學離世的噩耗，老師連忙前往醫院陪同家屬相驗，場面相當心碎。（圖／黃翎瑄攝）

圖文／CTWANT

新北市土城區前（25）日中午爆發驚人命案，15歲少年為替乾妹出氣，竟拿出預藏好的彈簧刀直接將另一名15歲男同學割喉，狠砍10刀，致命的刀傷造成該同學當場血流如注失去生命跡象，送醫搶救34小時後仍宣告不治，受害男同學老師在今日趕抵醫院陪同相驗，結束後滿臉哀戚地離開往生室，不發一語。

事發當時，女學生因不滿受害男同學驅趕她離開教室，她一時氣憤而跑去找少年告狀，將女學生視為「乾妹」的少年聽聞後決定給個教訓，拿出預藏好的彈簧刀找上男同學理論，沒想到才剛踏出教室，少年就直接將對方「割喉」，狠砍10刀，刀刀致命，導致男同學當場血流如注，癱軟在血泊中失去生命跡象，恐怖行徑令人髮指。

男同學送醫急救後，昨日（26）日晚間仍宣告不治，悲劇消息讓家屬十分難以接受，檢方也在上午前往醫院相驗遺體以釐清死因，老師也跟著前往醫院陪同家屬相驗，隨後便滿臉哀愁、低頭不語的離開往生室，場面相當心碎。

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