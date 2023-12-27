新北市圖推認識新店「活」建築　十四張開箱見證在地醫療史

▲新北市圖推認識新店「活」建築。（圖／新北市立圖書館提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新店曾是礦業重鎮，位於新店光明路上歷史悠久的「陳外科」醫院，不僅是當時新店礦工的守護者，更是臺北縣（今新北市）第一家外科專科醫院，見證新店地區醫療發展。新的一年即將來臨，新北市立圖書館新店文史館特別推出「在地『活』建築故事館」及「再現十四張—藜閣留輝展」主題特展，將帶大家從新店的紀念性建築出發，透過與老建築對話，重新認識新店的前世今生。

新店北新國小的小朋友來到新店文史館，透過大富翁遊戲，認識新店地區珍貴的文化資產以及在地故事。新北市立圖書館王錦華館長表示，經過歷史風霜遺留下來的建築，是地方文史的見證，每個年代都會有屬於它的建築記憶，新店在北臺灣早期開發扮演重要角色，許多寶貴的文化資產，都在生活周遭，但隨著都市發展，擁有歷史價值的資產，往往面臨消失的危機。

▲新店文史館推出「在地『活』建築故事館」及「再現十四張-藜閣留輝展」主題特展。

王錦華說，新店文史館每年均會針對地方特色文化進行深入調查研究，今年特別從「紀念性建築」出發，帶大家從新店代表性的歷史建築重新認識自己生活的土地。另外十四張是新店最早開發的地區之一，「再現十四張—藜閣留輝展」則為在地徵集資料的成果，除了希望為地方建立史料，保留在地文化，進而增進對在地文化的情感及認同感。

此次新店文史館「在地『活』建築」特展，將展出清朝、日治時期至光復後仍存續述說在地故事的民宅、古厝、醫院、商店街、公廟、發電廠引水道等，包括見證新店地區醫療發展的小鎮醫院「陳外科」；礦業達人周再思先生私營輕便車軌道的下石厝「磅仔間」。

▲「再現十四張-藜閣留輝展」主題特展。

臺灣第一座水力發電廠舊龜山發電廠引水路；以及承載歲月、見證時代變遷的直潭許厝、老義發龜山鋸木廠、紹春居、高氏祖厝等，同時結合大富翁遊戲，讓民眾可以透過有趣的遊戲方式，認識在地文化。1月31日還有免費的在地活建築走讀之旅，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加。

另外，「再現十四張-藜閣留輝風華」文件展，則開箱在地徵集到的五張古契字與四本鬮書等珍貴文件，讓大家可以更加了解十四張劉氏與其他家族的拓墾與變遷歷史。新北市立圖書館新店文史館「在地『活』建築故事館」及「再現十四張—藜閣留輝展」主題特展，將展出至2024年11月底止，詳細展覽資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

▲「再現十四張-藜閣留輝風華」文件展開箱在地徵集到的古契字與鬮書等珍貴文件。