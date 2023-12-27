摩斯推「跨年單人餐」！咖啡46杯2024元　元旦加碼優惠一次看

▲一個人跨年不孤單，摩斯漢堡推出「跨年單人餐」、「陪你倒薯餐」。（示意圖／ETtoday攝影中心攝）



記者林育綾／綜合報導

一個人跨年也不孤單！摩斯漢堡日前才公布元旦起於APP開賣大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，如今再加碼跨年元旦優惠，推出「跨年單人餐」、「陪你倒薯餐」；除此之外在APP「安心取溫馨送」還有摩斯咖啡大杯「46杯只要2024元」，現省736元，咖啡控必囤。

▲摩斯漢堡推出跨年及元旦加碼優惠。（圖／業者提供）

摩斯即日起至2024年1月14日，加碼推出「陪你倒薯餐」與「跨年單人餐」，陪消費者們迎接2024，其中「陪你倒薯餐」原價145元，優惠價109元，內含V型薯條、方塊薯餅、夯地瓜，適合跨年夜吃一波，用諧音「倒薯」來「倒數」。

▲摩斯漢堡即日起至2024年1月14日，推出「陪你倒薯餐」與「跨年單人餐」。（圖／業者提供）

「跨年單人餐」內含超級大麥海洋珍珠堡、方塊薯餅、摩斯雞塊，搭配大杯冰紅茶，喜歡經典口味的粉絲，主餐還可以更換為超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥燒肉珍珠堡、摩斯鱈魚堡、或摩斯炸蝦堡（4選1），原價225元，優惠價189元。

▲摩斯咖啡大杯46杯，只要2024元，等於現省736元。（圖／業者提供）



另外在MOS Order APP「安心取溫馨送」也加碼獨家限量優惠，12月29日～2024年1月14日，摩斯咖啡大杯46杯，只要2024元，等於現省736元；此外還有大杯「黃金地瓜冰奶茶」或中杯「黃金地瓜拿鐵」2杯120元。

而摩斯MOS Order APP「安心取溫馨送」日前公布的優惠中，還有元旦起開賣的大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，紅茶鐵粉必搶。1月1日～2月15日還有各種組合優惠，像是「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」組、「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」組，都是「買5送1」；早餐雙人分享餐組，優惠價149元，午茶點心熱銷第一「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」組買5送1，都可分批取。

▲摩斯漢堡在MOS Order APP「安心取溫馨送」，元旦推出大杯冰紅茶「買20杯送20杯」。（圖／業者提供）

因應跨年，實體門市也釋出優惠，即日起至1月1日，早餐時段買「摩斯豬排堡+中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡+大杯冰紅茶」，優惠價每組89元。

多人分享餐優惠價每套299元，內含「低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、摩斯雞塊1份、大杯冰紅茶2杯」；喜歡摩斯雞塊的人可選擇點心盒，同樣優惠299元，內含「摩斯雞塊3份、方塊薯餅2份、大杯冰紅茶2杯」。

●超商跨年優惠

▲全家超商跨年優惠出爐。（圖／業者提供）

便利商店也在跨年期間祭出優惠，全家12月29日～1月1日在APP「隨買跨店取」集結Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋多入數588元、2024元組合，最低52折起。活動期間於APP「優惠趣」還可領大杯單品咖啡買1送1、Fami!ce霜淇淋2支59元優惠券。

全家實體店面則自12月27日起展開活動，購買指定百大夯品可享「第三件0元」，12月29日～1月1日單筆滿額再贈間諜家家酒、吉伊卡哇獨家年曆卡；此外，康康五優惠則推出10項商品特價「買1送1」起。

▲OK mart 也在跨年期間推出優惠。（圖／業者提供）

OK mart 全門市於12月29日～1月1日，連4天祭出限定優惠，包括「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享同品項買2送1，且不限冷熱；阿華田聯名系列「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」享單杯7折優惠；單筆消費滿150元送「免費借電券」1張，只要輸入專屬折扣碼即可免費充電4小時。12月29日～12月31日，還有糖餅、飲料、鍋物、火鍋料，全店超過百項商品可享「同品項第2件6折」起優惠。