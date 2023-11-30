阿北爬屋頂鄰居急報案！消防車也來了　阿伯超歹勢：我在鎖螺絲

▲三峽員警聽到有民眾疑似要輕生，趕緊到場爬上高處要找輕生民眾。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名65歲潘姓男子昨（29）日下午在自家屋頂修繕，遭路過民眾看到他坐在頂樓鐵皮屋頂上，誤以為男子要輕生尋短，急忙撥打110電話報警，大批警消趕往現場搶救，男子開門後一臉狐疑笑說：「歹勢啦！我只是在頂樓鎖螺絲！」讓員警啼笑皆非，但也提醒他要注意安全。



據了解，這名65歲的潘姓男子住在三峽大同路88巷內，由於近日氣候變化大，頂樓鐵皮經常被風吹的嘎嘎作響，於是他下午拿了一袋工具爬上自家頂樓鐵皮屋頂，準備要拴緊固定鐵皮的螺絲，他直接走在鐵皮屋頂上，就這樣坐在上頭工作，沒想到這一幕卻被路過民眾看到，誤以為男子想要「輕生尋短」，急忙用手機拍攝後向警方報案。

▲民眾拿出照片證實自己所言不假 。（圖／記者戴上容翻攝）



「警察先生，有個老伯在屋頂可能要跳樓，趕快派人來！」警消接到通報立刻緊急出勤，頓時警鳴聲大作，三峽警分局三峽派出所所長謝英山趕往現場「搶救」，由於民眾報案並沒有提供詳細地址，員警靈機一動於是爬上其中一棟高樓層查看，果然發現其中一戶民宅5樓頂樓鐵皮屋頂坐著一名老伯，員警確認位置後，三步併作二步衝上頂樓按門鈴，要勸男子別做傻事，但沒多久卻見到這名當事人來應門。

▲阿伯滿臉狐疑問警察發生什麼事。（圖／記者戴上容翻攝）



「警察先生，甚麼事嗎？」男子看到警察出現也嚇了一跳，員警詢問說：「你剛剛是不是在頂樓想幹嘛？沒事吧？」這名男子原本一臉狐疑，看到大批員警來到住處，樓下還有消防車，這下他才恍然大悟，原來剛剛在屋頂修繕的舉動，被誤會是要跳樓尋短，他相當不好意思跟員警說：「歹勢啦！我剛剛在修理屋頂，不是你們想的那樣啦！」

警員張哲維發現他手上拿著栓螺絲的工具，也進到屋內、爬到屋頂查看，證實男子確實在修屋頂，因此也提醒他要注意安全，抄登資料後收勤。對於這起民眾烏龍報案，基層員警表示，人命關天，儘管最後證實是烏龍一場，但總比發生悲劇來得好，熱心的民眾很多，代表社會處處是溫情，也展現人性光輝溫暖的一面。

▲阿伯只是爬上屋頂鎖螺絲，引發虛驚一場。（圖／記者戴上容翻攝）