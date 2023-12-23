手機被偷遭轉賣　女竟收到買家訊息：妳的手機要怎麼解鎖？

▲買家傳截圖要女子幫忙把手機解鎖。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

中國大陸一名女子9月在西安被偷手機後，近日驚知手機被轉賣，還接到來自廣東打來的買家電話，且對方還不顧她失主身分，劈頭就問：「妳的手機要怎麼解鎖？」

小李（化名）手機被偷的第一時間雖有報案，但也深知找回來希望不大，因此11月28日接到來自廣東的電話時，還以為是當地警察找到手機，怎知竟是買家從網路上買到手機並開機後，看到顯示「防丟失密碼」與聯繫方式，才向她詢問解鎖方式。

雖然無奈，但小李還是向買家要了聯繫方式並詢問事件經過，接著除得知對方從「自由平台」買到手機，甚至還要到了賣家聯絡方式。然而，賣家雖抱怨買家要退貨，但買家遲遲不願報警行為讓她懷疑「買家與賣家是一夥的」，再次報警處理。

二手平台起初表示要收到警方文件才能有進一步動作，但也說賣家一直拒接電話與回覆訊息，最終在收到警方來函後對該賣家的帳號祭出永久封鎖。警方則持續調查中。

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