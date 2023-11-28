碳酸飲料當水喝！19歲男長5公分痛風石　「每天至少喝1公升」

▲19歲男子因愛喝碳酸飲料而導致急性痛風。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

西安一名19歲的男子昨（27）日因腳趾紅腫疼痛前往醫院檢查，經檢查發現他長期將碳酸飲料當水喝導致痛風，並有5公分大的痛風石。西安市第五醫院的徐醫師表示，因該名男同學從小養成愛喝碳酸飲料的習慣才導致，已經過微創手術目前恢復良好。

據《澎湃新聞》報導，11月27日。陝西西安。一19歲男子每天大量喝碳酸飲料造成腳趾關節紅腫疼痛。前往西安市第五醫院檢查後確診為痛風，並且有5*5公分大的痛風石。

▲▼醫師經診斷後，幫該名男同學做了微創手術。（圖／翻攝自微博）

該名男同學的主治徐醫師表示，「腳趾裡面大量的痛風石，突出皮膚表面3公分，這個男同學有一個習慣，從他很小的時候就不愛喝水，只喝碳酸飲料，他一天至少要喝4到6瓶的碳酸飲料，大約1000到1500毫升，到了夏天一天7到8瓶都是常態，碳酸飲料是導致他急性痛風的一大誘因。」而後徐醫師幫男同學做了微創手術，目前恢復良好。

痛風是指體內的普林代謝異常或者是腎臟排出尿酸的功能有障礙，導致血液中的尿酸過高，而尿酸鹽結晶體沉積在關節內，造成痛苦的炎症發生，一般發作在大腳趾關節、踝關節、膝關節等。急性痛風通常會伴隨著劇烈的疼痛。