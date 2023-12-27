瘋看抖音！女兒狂練簡體字「我喜歡中國」　爸見這1幕惦惦了

▲女兒寫下滿滿一頁簡體字。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

日前有家長看到孩子聯絡簿寫著「Chinese筆」，氣得他質疑雙語政策得到的結果就是，中不中英不英的晶晶體。事實上，孩子擁有超強學習力，一名爸爸傻眼表示，女兒寫滿一整頁簡體字，「看完差點暈倒！」該文引發網友兩派吵翻，「寫在台灣試卷上直接0分」、「不用刻意去歧視簡體字，多學一種文字也不錯」。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》表示，女兒最近狂看抖音影片，「瘋到開始主動學習簡體字」，還直接秀出學習成果的小本子。

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從畫面可見，女兒在左上角寫下「我喜歡中國」，下方則練習其他字詞「負責、設計、體、應該、調換、寶、腳、挑戰」等，以她幼小年紀來說，雖然有些筆畫寫錯了，但字跡算是相當工整。

不過，原PO卻看得傻眼不已，「看完差點暈倒...還好她平時國語能力有85分以上，我就惦惦不說話！」但原PO也補充強調，女兒是山東外省第三代。

文章曝光後，底下網友吵翻了，「某強國靠抖音就能統治世界中小學生了」、「此風不可長」、「抖音一響，小孩白養」、「小孩瘋簡體，大人瘋科目三，正常」、「抖音真的不要看，小孩耐性也差，不如看一些長電影還好，有故事有意思」、「奉勸還是養成習慣寫繁體字，畢竟如果遇上大考作文，寫簡體字，拿分方面會受到侷限」、「寫在台灣試卷上直接0分」。

另一派網友正向給予肯定，多學一種文字有利無害，「其實學簡字也沒有不好，以後買書買簡字版比較便宜」、「反正現在政府也不注重中文，能講台語就是愛台灣」、「大馬，星國也用簡體，中國不代表全部」、「願意主動『學習』總比玩手遊好，現在的小孩...隨他吧」、「他若主動學習日文、英文、西班牙文...你還會暈倒嗎？不用刻意去歧視簡體字，多學一種文字也不錯」。

最後有網友認為，家長的身教與言教才是最重要的，「跟抖音有什麼關係？簡體字不是只有對岸在用，還有什麼抖音一響父母白養，哪些YT網紅又對小孩子洗腦成什麼樣子，自己家教沒教好不要怪東怪西」。