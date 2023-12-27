家暴夫嗆「會被打都是女人挑釁」　妻一聽秒離婚

記者黃翊婷／新北報導

人妻小鳳（化名）指控，婚後和丈夫阿平（化名）因大小事情屢屢發生口角，曾在家中廁所遭到推擠、丟沐浴乳瓶子，對方甚至揚言「女人會被家暴都是因為挑釁對方，被打活該」，讓她忍無可忍，最終決定分居並向法院訴請離婚，日前獲得新北地院法官裁准。

▲小鳳指控丈夫曾對自己施暴。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，和丈夫結婚之後，兩人時常因為生活理念不同、溝通不良、個性不合等因素發生口角，有時一吵架就吵到半夜，讓她感到壓力很大，也間接影響到工作表現和日常生活作息。

小鳳接著說，有一次丈夫因為情緒失控在家中廁所推擠她，甚至做出丟擲沐浴乳瓶子等暴力行為，還嗆聲「女人會被家暴都是因為挑釁對方，被打活該」、「再說啊，信不信我打妳」，讓她身心受創，因而決定在2022年5月離家分居，夫妻倆當時也已經達成離婚的初步共識，但3個月之後丈夫就再也不回覆訊息，考量到兩人已經各自生活1年，感情淡漠、毫無聯繫，因此決定向法院訴請離婚。

阿平經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到庭，也沒有提出書狀答辯或陳述。新北地院法官認為，小鳳和阿平婚後屢次發生口角爭執，分居期間兩人也都沒有嘗試挽回彼此，加上小鳳出庭時堅決離婚，阿平也屢傳未到，夫妻倆的婚姻關係顯然已經出現重大破綻，小鳳也並非唯一有責的一方，最終裁定准許她的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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