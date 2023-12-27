老公拋家陪小三「情人節吃啾啾」　正義姐助攻人妻打趴他

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓人妻懷疑賴姓丈夫外遇，沒想到丈夫直接離家搞失蹤，直到去年12月間突然收到一名陌生女子傳來的訊息，她才知道丈夫真的外遇了，還與小三在交友軟體群組發文曬恩愛，包含「謝謝老公特地從北部下來陪我過情人節，帶我吃好吃的啾啾喔」等等，憤而決定提告求償30萬元。

▲賴男拋下妻子離家，跑去陪小三過情人節。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊女在判決書中主張，和丈夫已經結婚超過10年，婚後因為丈夫的要求，她全職在家帶小孩，沒有出門工作，丈夫卻經常藉口自己酒店經紀的工作繁忙不回家，她因此起疑是否發生婚外情，沒想到丈夫突然無故離家，之後就再也沒回來了，幾乎完全斷絕聯繫，她找不到人，房子也沒辦法續租，只好返回娘家居住。

楊女接著說，2022年12月5日一名陌生女子透過臉書傳訊息給她，告知賴男在某交友軟體上與一名女子發生婚外情，並附上多張截圖為證；截圖中，賴男與小三共同創立一個家族群組，不時在裡面發文曬恩愛，例如「謝謝老公特地從北部下來陪我過情人節，帶我吃好吃的啾啾喔」、「想你的夜！我好想你，愛死你了」、「老公我最愛你了，我們要長長久久，永不分離」等等，兩人還相約出遊、唱歌，期間親密撫摸耳朵，並用女方的帳號開直播。

楊女認為，丈夫謊稱工作繁忙不回家，實際上都是在下班之後跑去陪小三，經比對發現，丈夫拋妻棄子離家隔天，就與小三一起出去玩，可見兩人關係確實不單純，憤而決定對丈夫提告求償30萬元。

新北地院法官認為，賴男經過合法通知並未於言詞辯論期日到場爭執，也沒有提出任何書狀聲明或陳述，等同認定楊女的主張為事實，最終裁定楊女提告求償有理，判賴男應賠償30萬元，全案仍可上訴。