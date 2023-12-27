啪啪人夫34次「匯款300萬繼續交往」　小三再噴25萬

記者黃翊婷／新北報導

新北一名人妻抓包游姓丈夫外遇吳姓女子，兩人交往將近3年，期間發生34次性行為，讓她大受打擊，因而決定對吳女提告求償81萬餘元。新北地院法官認為，吳女雖然在事後匯款300萬元，但並無證據證明游妻收下這筆錢等同有和解之意，最終判吳女應再賠償游妻25萬元較為適當。

▲吳女與人夫交往被抓包，匯款300萬元後又被正宮提告求償。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

游妻在判決書中主張，和丈夫原本婚後生活幸福美滿，沒想到丈夫竟在2021年1月至2023年10月間與吳女發生婚外情，兩人以大約每個月1次的頻率相約前往摩鐵開房間，交往期間總計發生34次性行為，直到她意外發現丈夫手機裡的曖昧訊息和裸照，才揭發這件事情，氣得決定對吳女提告求償81萬6493元。

吳女雖然坦承與游男交往，也承認兩人發生過34次性行為，但游妻在2022年5月就曾針對她提告求償，當時談好賠償300萬元就可以繼續交往，她也在同年同月20日完成匯款，雙方應當已經達成和解。

不過，游妻否認吳女的主張，強調300萬元是吳女代為清償游男債務的費用。新北地院法官認為，從吳女出示的銀行存款交易明細中可知，她確實曾在2022年5月20日匯款300萬元給游妻，但無法單憑這個證據，就認為雙方有和解之意。

法官接著表示，由於游妻否認和解之事，依法應由吳女舉證，但她至今都沒有提出相關證據以實其說，最終沒有採信她的說詞，並裁定應再賠償游妻25萬元較為適當，全案仍可上訴。