撿到螢幕破裂手機以為沒人要　新北女「關機」挨罰1.2萬

記者黃翊婷／新北報導

林姓女子今年8月間在新北市某路段撿到朱姓男子遺落的手機，見手機螢幕破裂，以為是沒人要的，便關機放進包包裡，再帶回家中，結果因此挨告。新北地院法官認為，林女自己也有使用手機的習慣，應當知道若有人弄丟手機可能會打電話尋找，竟選擇關機阻絕聯繫，日前審理後，依侵占離本人持有之物罪判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日。

▲林女看到手機螢幕破裂，以為是沒人要的。（示意圖／達志影像，非本案遺失手機。）

判決書中記載，林女今年8月24日晚間9時許行經新北市某路段，看到地上遺落一部手機，竟撿起來帶回家，直到失主朱男報警，警方循線調閱監視畫面追查才被抓到。

林女矢口否認侵占遺失物，她強調，當時看到地上的手機螢幕破裂，以為是沒人要的，關機之後就隨手放入包包，再交給男友，後來男友說要把她的東西都丟掉，所以也不清楚手機有沒有被留下來。

然而，新北地院法官認為，林女本身也有使用手機的習慣，理應知道若是有人遺失手機，可能會打電話或利用GPS進行定位尋找，她卻直接將手機關機，阻絕聯繫的可能，足見她當時已有將該部手機視為己有的犯意。

法官接著表示，林女正值壯年，與失主朱男互不相識，卻不思以正途獲取財物，反而將他人遺落的手機占為己有，顯然法治觀念尚有不足，考量到她始終否認犯行，至今也沒有打算賠償，最終依侵占離本人持有之物罪，判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。