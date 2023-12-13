女友說不要仍趁熟睡性侵　研究生想挽回「公開裸照」吃3罪

記者黃翊婷／新北報導

程姓研究生與小花（化名）原本是情侶關係，但他不顧女友意願，趁對方熟睡時性侵，被分手之後意圖挽回，竟拿出私密照片放在教室，讓女方焦慮、恐懼到近乎崩潰。新北地院法官審理後，依乘機性交罪、以他法供人觀覽猥褻影像罪、無故開拆他人封緘信函罪，判處程男有期徒刑1年6個月、3個月、拘役20日。

▲小花遭男友性侵，分手還被公開私密照片逼復合。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，程男2022年3月27日向小花求歡被拒絕，竟在當日晚間趁女友睡著時，強行性侵得逞，後來兩人因為此事感情生變，並於同年3月29日分手，沒想到他越想越不甘心，同年4月27日竟在教室公開兩人交往時拍攝的裸照，讓路過的人都可以看到照片。

更誇張的是，程男想要挽回小花，還利用自己身為班代的機會，私自拆封裝有小花個人照片及畢業團體照的信封，改將兩人交往的合照以及Switch遊戲片放進信封。直到小花發現私密照片被公開，報警處理，整起事件才曝光。

小花表示，案件發生之後，程男仍持續透過LINE等通訊軟體騷擾，而且警方上門搜索時，發現程男的筆電及雲端硬碟仍留有她的私密照片，因此很擔心照片會再次被散播出去，之後便一直生活在恐懼、焦慮及難過之中，至今仍需要前往身心科就診、服藥、接受心理諮商，她無意與程男達成和解，「希望他對自己的行為負責」。

新北地院法官認為，程男在案發當時已經25歲了，正在攻讀研究所，卻為了滿足一己私慾，不顧小花意願性侵，甚至公開私密照片、擅自拆閱信件，最終依乘機性交罪判處有期徒刑1年6個月，另依以他法供人觀覽猥褻影像罪判處3個月，得易科罰金9萬元，再依無故開拆他人封緘信函罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。