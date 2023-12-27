　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／侯友宜妻首發聲　凱旋苑一切合法「願意用最高標準看待自身」

▲▼ 侯友宜競辦執行長金溥聰、副執行長謝政達、競辦發言人黃子哲、律師陳佳瑤召開記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜競辦執行長金溥聰、副執行長謝政達、競辦發言人黃子哲、律師陳佳瑤召開記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

房地產成為2024年總統大選主要候選人攻防焦點，國民黨總統候選人侯友宜家人持有的「凱旋苑（舊名大群館）」議題再度浮上檯面。侯辦多次強調該屋屬侯友宜太太任美鈴財產，侯辦今日也出示一份任美鈴的信，信中內容表示，這整件事他們是合法繼承，合法建造，從頭到尾都合法，他們依法出租繳稅，沒有逃漏稅，他和女兒願意用最高標準看待自身，身為他的太太與家人，他們疼惜他走政治這條路的辛苦，會用更大的善念來終結政治上的抹黑與貭疑。

任美鈴的一封信，全文如下：

關於凱旋苑

這是我父親留給我們家人的財產，是我在跟侯友宜結婚之前就已繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜。

我們親愛的兒子當年因為火燒車事件，離開了我們，母親也因為他終年忙於公務，曾經對他說過「你連我的孫子都顧不好」。因為母親當年擔心他擔任刑警，隨時都有危險，不知哪天出任務一去不回，所以用父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒有個依靠。

母親留給我來照顧自己及孫女的房產，在2018年選舉時，曾被拿來藉故炒作。原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。

經過當年的紛擾後，房產後來就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為凱旋苑，分租價格也由他們自己來決定。

今天在選舉的最後階段，綠營人士再度藉「凱旋苑」抹黑、攻擊侯友宜，我感到無奈也十分不忍，侯友宜也因為牽連到我而為我抱不平，認為這是繼承家族土地的經營，沒有做錯事，我們卻遭到抹黑攻擊，他對我的父母也深懷歉意。這些，我都看在眼裡。

這整件事我們是合法繼承，合法建造，從頭到尾都合法，我們依法出租繳稅，沒有逃漏稅，我和女兒願意用最高標準看待自身，身為他的太太與家人，我們疼惜他走政治這條路的辛苦，我們願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與貭疑。

因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，我們無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，我們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，我們就會透過例如崔媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

對一個從政這麼多年的侯友宜，他們挖空心思後也只能用一棟屬於我不屬於他的房子來攻擊他，代表他真的沒有什麼缺失瑕疵可供批判了。每次看到他因公忘私、疲憊的身影，都會很不捨，更不願看到因為我們而連累他。

但是他說，這件事我們不退縮、不閃避，因為我們沒有做錯事，現在你們只是想做得更多。公道自在人心，我們要真心相信我們付出每一份心力都在讓台灣變得更好。

為了他多年來始終如一的信念，我們全家人都會跟侯友宜緊緊站在一起。

簽署人：任美鈴

又昱實業有限公司代表人：侯昱帆

▲▼侯友宜夫人任美鈴針對凱旋苑聲明。（圖／侯友宜辦公室提供）
 

ET快訊
屁孩大火燒掉3億！　家樂福認了「不求償」
快訊／韓演藝圈「活動全緊急取消」！　李善均2遺作無限延期
快訊／李善均公司首發聲！　葬禮細節曝光
快訊／李善均現場曝光！　白布包住車輛
為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：約滿將改為社宅
國三生遭割頸亡！全班換教室　同學錄影寫卡片給他父母打氣
LIVE／李善均輕生亡！昨求測謊「看相信誰」　國三生今不治
李善均「死前身陷痛苦」！　友痛揭2大兇手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

凱旋苑被爆租金年漲5%？　侯辦駁斥說明合約內容

柯文哲說「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」？

抖音《科目三》掀口水戰！許智傑「舞統」　鐘易仲：公開道歉

賴清德競總：侯柯政見發表會謊話連篇　最大假訊息製造者

謝典林：願幫「侯康」公開站台　支持韓國瑜當立法院長

台積電二期確定落腳台中　盧秀燕：盼最先進2奈米以下製程

為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：2026年6月約滿將改為社宅

周典論收押在示警郭台銘？　邱毅：司法介選代表蔡英文真的急了

國民黨大團結！王金平全力奔走　全黨不分派系唯一力挺侯友宜

民進黨徐富癸遭控違建　妻：為讓遲緩兒活動　合法貸款興建

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

凱旋苑被爆租金年漲5%？　侯辦駁斥說明合約內容

柯文哲說「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」？

抖音《科目三》掀口水戰！許智傑「舞統」　鐘易仲：公開道歉

賴清德競總：侯柯政見發表會謊話連篇　最大假訊息製造者

謝典林：願幫「侯康」公開站台　支持韓國瑜當立法院長

台積電二期確定落腳台中　盧秀燕：盼最先進2奈米以下製程

為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：2026年6月約滿將改為社宅

周典論收押在示警郭台銘？　邱毅：司法介選代表蔡英文真的急了

國民黨大團結！王金平全力奔走　全黨不分派系唯一力挺侯友宜

民進黨徐富癸遭控違建　妻：為讓遲緩兒活動　合法貸款興建

凱旋苑被爆租金年漲5%？　侯辦駁斥說明合約內容

台科大首創技職賦能研究中心　開發虛實整合數位情境化課程

20歲Juice Boy挾YT千萬點閱出道！　獲瘦子、高爾宣高度關注

研究：酒精濫用、孤獨增加早發性失智症風險

李善均陷染毒案「將結束調查」！　輕生前一天才申請測謊

台南玉井林家善心捐贈120台密錄器　保障南消二大隊人員安全

國三生遭割喉亡！一線老師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

奈及利亞中部「暴民屠村」增至140死！　倖存者：人都不見了

李善均生前堅稱沒染毒「挺19hrs警方訊問」　遭廣告商切割劇方換角

柯文哲說「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」？

政治熱門新聞

選立委要花多少錢？王婉諭曝驚人數字

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

快訊／侯友宜妻不忍了！　還原凱旋苑真相

ET民調／二次政見會後　賴蕭配38.1％、侯康配34.8%、柯盈配19.2%

侯獨子過世後蓋凱旋苑　岳父盼女兒有依靠

趙少康：侯康當選一定依法執行死刑

侯友宜曾找韓國瑜當副手　期待郭台銘歸隊

為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：2026年約滿改為社宅

鏡新聞民調／賴蕭配、侯趙配差距拉近到6.8百分點　柯文哲年輕票大跌

民調網站預測勝選機率　藍綠「機會相當」

趙少康：侯康配任內絕不推動統一談判

侯友宜喊打詐　沈富雄曝1點可加分

遭指女力0　趙少康：未來女性會入閣

他曝吳欣盈2016年曾參加統戰活動

更多熱門

相關新聞

綠公布租約控侯「3億探長」

綠公布租約控侯「3億探長」

民進黨今（27日）公布2011年又昱公司與文化大學原長達15年的「不平等合約」，證實國民黨總統候選人侯友宜家族當年如何坑殺壓榨學生，合約條文充斥著侯家的貪婪和私心，拆穿侯友宜宣示居住正義的假面。民進黨發言人林楚茵表示，侯家2011年簽約開始至今，粗估從學生身上賺超過3億元，侯市長簡直成了「3億探長」。

批民進黨針對凱旋苑「觀感」　她諷：王定宇主張8千元公道價？

批民進黨針對凱旋苑「觀感」　她諷：王定宇主張8千元公道價？

蘇貞昌：蔣經國若在世，會活活被國民黨氣死

蘇貞昌：蔣經國若在世，會活活被國民黨氣死

侯辦曝侯友宜凱旋苑由來　綠點關鍵：騙票喊居住正義、賺錢喊市場機制

侯辦曝侯友宜凱旋苑由來　綠點關鍵：騙票喊居住正義、賺錢喊市場機制

告發新北地政局長！綠3度打臉　「座標來自工務局」

告發新北地政局長！綠3度打臉　「座標來自工務局」

關鍵字：

2024總統2024侯友宜國民黨凱旋苑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「多人趴極樂7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

李善均低頭求「救救我」

許允樂「1年前就開始談離婚」！

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面