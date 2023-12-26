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電車癡漢出沒！東京女性逾4成曾遭狼爪騷擾

▲▼ 少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲根據調查，生活在東京的女性有超過四成曾經遭到色狼騷擾。（示意圖／取自pakutaso）

記者楊庭蒝／綜合報導

日前，日本東京都政府首次實施了一項關於「痴漢」被害的大規模調查，調查顯示，超過四成的女性和近一成的男性曾遭遇過這種狼爪般的侵害。儘管在COVID-19疫情期間，東京的痴漢逮捕案件數一度減少了一半，但目前已逐漸回復到疫情前的水準。

綜合日媒報導，東京都政府於今年8月委託相關業者，首次對居住於東京或經常往來該地的約8300名受訪者進行了針對「痴漢」（色狼）被害情況的調查。結果顯示，有45%的女性和9%的男性表示曾經遭遇過痴漢的騷擾。

調查還指出，最近遭遇痴漢騷擾的地點中，有81.2%發生在「電車內」，其次是7.9%發生在馬路上，其他地點包括車站建築內的4.9%和購物中心、商店內的2.7%。

值得關注的是，調查顯示約有40%的受害者在遭遇痴漢侵害時，選擇了「忍耐」或者「無能為力」作為當下的反應。

為了應對這一問題，東京都政府與警視廳將於2024年1月6日開始，共同推動「撲滅痴漢活動」，特別是配合即將到來的學生應試季節。

根據警視廳生活安全總務課的數據，截至今年11月底，東京都內的痴漢逮捕案件總數為759件，比2022年全年增加了118件。

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